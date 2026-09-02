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Спорт

Самара принимает соревнования по пляжному волейболу в рамках Спартакиады народов России

САМАРА. 2 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 3 по 6 сентября на набережной Волги на Первомайском спуске будут соревноваться 32 команды из разных регионов России, сообщил глава Самарской области Вячеслав Федорищев в своем канале в MAX.

Фото: канал Вячеслава Федорищева в МАХ

От Самарской области выступят воспитанники новокуйбышевской спортивной школы олимпийского резерва и волейбольного клуба "Нова" Евгений Беглов и Илья Топчиев.

"Наша команда одна из самых молодых — ребятам по 17 лет, но они готовы испытать свои силы в игре с более опытными спортсменами. Первый матч у наших волейболистов 3 сентября в 12:40. Дорогие жители и гости города, приходите поддержать молодых спортсменов и поболеть за любимые команды!", — пригласил губернатор.

Программа соревнований:

Женские команды

3 сентября 11:00, 13:30, 14:20

  • групповой этап, корты 1, 2, 3, 4

4 сентября 11:00, 11:50, 12:40

  • раунд 16, корты 1, 2

5 сентября 11:00, 11:50

  • четвертьфиналы, корты 1, 2

5 сентября 15:00, 15:50

  • полуфиналы, корт 1

6 сентября 15:00

  • матч за третье место, корт 1

6 сентября 17:00

  • финал, корт 1

Мужские команды

3 сентября 11:50, 12:40, 15:10, 16:00

  • групповой этап, корты 1, 2, 3, 4

4 сентября 10:00

  • утешительный этап, корты 1, 2

4 сентября 13:30, 14:20, 15:10, 16:00

  • раунд 16, корты 1, 2

5 сентября 12:40, 13:30

  • четвертьфиналы, корты 1,2

5 сентября 16:40, 17:30

  • полуфиналы, корт 1

6 сентября 16:00

  • матч за третье место, корт 1

6 сентября 18:00

  • финал, корт 1

Спартакиада — одно из крупнейших спортивных событий страны, проводится по поручению президента РФ Владимира Владимировича Путина, в Год единства народов России — под своим историческим названием. Охватывает 44 вида спорта. Наш регион в числе 7 субъектов РФ, на территории которых организованы соревнования по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов. Победители Спартакиады станут кандидатами в национальную сборную для участия в Олимпийских играх 2028 года.

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Довелось видеть Огородникова лично, в самарском клубе который он возглавляет с 2022 года. Не спорю, как бодибилдер он очень хорош даже в его теперешнем возрасте, мускулатура превосходная. Но как руководитель очень груб с клиентам - неудивительно что у клуба доходы только падают согласно публичной отчетности.

андрей пугин 24 января 2025 17:16 Тольяттинский "Акрон" сыграл вничью с московской "Родиной"

Самаре это не интересно.

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Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.

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