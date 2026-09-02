Самара принимает соревнования по пляжному волейболу в рамках Спартакиады народов России

С 3 по 6 сентября на набережной Волги на Первомайском спуске будут соревноваться 32 команды из разных регионов России, сообщил глава Самарской области Вячеслав Федорищев в своем канале в MAX.
От Самарской области выступят воспитанники новокуйбышевской спортивной школы олимпийского резерва и волейбольного клуба "Нова" Евгений Беглов и Илья Топчиев.
"Наша команда одна из самых молодых — ребятам по 17 лет, но они готовы испытать свои силы в игре с более опытными спортсменами. Первый матч у наших волейболистов 3 сентября в 12:40. Дорогие жители и гости города, приходите поддержать молодых спортсменов и поболеть за любимые команды!", — пригласил губернатор.
Программа соревнований:
Женские команды
3 сентября 11:00, 13:30, 14:20
- групповой этап, корты 1, 2, 3, 4
4 сентября 11:00, 11:50, 12:40
- раунд 16, корты 1, 2
5 сентября 11:00, 11:50
- четвертьфиналы, корты 1, 2
5 сентября 15:00, 15:50
- полуфиналы, корт 1
6 сентября 15:00
- матч за третье место, корт 1
6 сентября 17:00
- финал, корт 1
Мужские команды
3 сентября 11:50, 12:40, 15:10, 16:00
- групповой этап, корты 1, 2, 3, 4
4 сентября 10:00
- утешительный этап, корты 1, 2
4 сентября 13:30, 14:20, 15:10, 16:00
- раунд 16, корты 1, 2
5 сентября 12:40, 13:30
- четвертьфиналы, корты 1,2
5 сентября 16:40, 17:30
- полуфиналы, корт 1
6 сентября 16:00
- матч за третье место, корт 1
6 сентября 18:00
- финал, корт 1
Спартакиада — одно из крупнейших спортивных событий страны, проводится по поручению президента РФ Владимира Владимировича Путина, в Год единства народов России — под своим историческим названием. Охватывает 44 вида спорта. Наш регион в числе 7 субъектов РФ, на территории которых организованы соревнования по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов. Победители Спартакиады станут кандидатами в национальную сборную для участия в Олимпийских играх 2028 года.
Последние комментарии
Крылья обанкротятся, не за кого станет болеть. Акрон родным станет.
Хотела оставить свое мнение о комплексе. Действительно, очень достойное заведение, хожу больше полугода в бассейн и на аквааэробику, всё очень нравится. Помещение чистое, ухоженное и вода очень комфортная для плавания. Искренне советую)
Довелось видеть Огородникова лично, в самарском клубе который он возглавляет с 2022 года. Не спорю, как бодибилдер он очень хорош даже в его теперешнем возрасте, мускулатура превосходная. Но как руководитель очень груб с клиентам - неудивительно что у клуба доходы только падают согласно публичной отчетности.
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.