Самара принимает соревнования по пляжному волейболу в рамках Спартакиады народов России

С 3 по 6 сентября на набережной Волги на Первомайском спуске будут соревноваться 32 команды из разных регионов России, сообщил глава Самарской области Вячеслав Федорищев в своем канале в MAX.

От Самарской области выступят воспитанники новокуйбышевской спортивной школы олимпийского резерва и волейбольного клуба "Нова" Евгений Беглов и Илья Топчиев.

"Наша команда одна из самых молодых — ребятам по 17 лет, но они готовы испытать свои силы в игре с более опытными спортсменами. Первый матч у наших волейболистов 3 сентября в 12:40. Дорогие жители и гости города, приходите поддержать молодых спортсменов и поболеть за любимые команды!", — пригласил губернатор.

Программа соревнований:

Женские команды

3 сентября 11:00, 13:30, 14:20

групповой этап, корты 1, 2, 3, 4

4 сентября 11:00, 11:50, 12:40

раунд 16, корты 1, 2

5 сентября 11:00, 11:50

четвертьфиналы, корты 1, 2

5 сентября 15:00, 15:50

полуфиналы, корт 1

6 сентября 15:00

матч за третье место, корт 1

6 сентября 17:00

финал, корт 1

Мужские команды

3 сентября 11:50, 12:40, 15:10, 16:00

групповой этап, корты 1, 2, 3, 4

4 сентября 10:00

утешительный этап, корты 1, 2

4 сентября 13:30, 14:20, 15:10, 16:00

раунд 16, корты 1, 2

5 сентября 12:40, 13:30

четвертьфиналы, корты 1,2

5 сентября 16:40, 17:30

полуфиналы, корт 1

6 сентября 16:00

матч за третье место, корт 1

6 сентября 18:00

финал, корт 1

Спартакиада — одно из крупнейших спортивных событий страны, проводится по поручению президента РФ Владимира Владимировича Путина, в Год единства народов России — под своим историческим названием. Охватывает 44 вида спорта. Наш регион в числе 7 субъектов РФ, на территории которых организованы соревнования по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов. Победители Спартакиады станут кандидатами в национальную сборную для участия в Олимпийских играх 2028 года.