Баскетбольная "Самара" уступила баскетбольной сборной Краснодарского края

В первом матче Всероссийской летней Спартакиады команда Самарской области уступила соперникам из Краснодарского края — 77:100.

Лишь стартовый период прошел в равной борьбе, самарцы несколько раз вели в счете, но по итогам десятиминутки чуть отставали: 28:31. Во второй четверти краснодарцы прибрали инициативу к своим рукам, к большому перерыву добившись заметного преимущества: 42:59. Выправить ситуацию нашей команде уже не удалось. Самыми результативными в составе команды Самарской области стали Дмитрий Чебуркин (17 очков) и Данила Походяев (16 очков).

Главный тренер Самарской области Милош Павичевич после матча с Краснодарским краем прокомментировал игру: "Сегодня мы не смогли показать свой лучший баскетбол. Одна из очевидных причин — то, что на турнире мы находимся в неполном составе. Матч с Краснодарским краем нужно сейчас забыть и готовиться к завтрашней игре против сборной Москвы. Это фаворит турнира, будем на него настраиваться".