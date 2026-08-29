Баскетбольная "Самара" уступила баскетбольной сборной Краснодарского края

В первом матче Всероссийской летней Спартакиады команда Самарской области уступила соперникам из Краснодарского края — 77:100.
Лишь стартовый период прошел в равной борьбе, самарцы несколько раз вели в счете, но по итогам десятиминутки чуть отставали: 28:31. Во второй четверти краснодарцы прибрали инициативу к своим рукам, к большому перерыву добившись заметного преимущества: 42:59. Выправить ситуацию нашей команде уже не удалось. Самыми результативными в составе команды Самарской области стали Дмитрий Чебуркин (17 очков) и Данила Походяев (16 очков).
Главный тренер Самарской области Милош Павичевич после матча с Краснодарским краем прокомментировал игру: "Сегодня мы не смогли показать свой лучший баскетбол. Одна из очевидных причин — то, что на турнире мы находимся в неполном составе. Матч с Краснодарским краем нужно сейчас забыть и готовиться к завтрашней игре против сборной Москвы. Это фаворит турнира, будем на него настраиваться".
Последние комментарии
Что то подсказывает, что клуб будет неконкурентен. Второй Минск, который проигрывал 29 игр из 30.
почему молчанием обходится информация о "разгоне" всего 1997 года из команды. С кем потом играть будем то???
Вот кто истинные представители Самары! А Чёрные Крылья надо расформировать или продать.
Когда же этих позорников заберут куда-нибудь? Вроде, хотели продать?
Молодцы! Красные крылья так держать!