Самарцы выиграли медали чемпионата России по спортивному туризму

В Карелии завершился чемпионат России по спортивному туризму на пешеходных дистанциях. Самарские спортсмены завоевали серебро и бронзу, передает пресс-служба регионального минспорта.

Павел Колесов стал серебряным призером на дистанции "Пешеходная (короткая)". Анастасия Романова и Анна Шашкова взяли бронзу на короткой пешеходной дистанции в связке.

Всего в соревнованиях приняли участие 7 спортсменов сборной команды Самарской области. Наша сборная заняла шестое место в командном зачете среди регионов РФ.