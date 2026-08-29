Самарцы выиграли медали чемпионата России по спортивному туризму

В Карелии завершился чемпионат России по спортивному туризму на пешеходных дистанциях. Самарские спортсмены завоевали серебро и бронзу, передает пресс-служба регионального минспорта.
Павел Колесов стал серебряным призером на дистанции "Пешеходная (короткая)". Анастасия Романова и Анна Шашкова взяли бронзу на короткой пешеходной дистанции в связке.
Всего в соревнованиях приняли участие 7 спортсменов сборной команды Самарской области. Наша сборная заняла шестое место в командном зачете среди регионов РФ.
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Крылья обанкротятся, не за кого станет болеть. Акрон родным станет.
Хотела оставить свое мнение о комплексе. Действительно, очень достойное заведение, хожу больше полугода в бассейн и на аквааэробику, всё очень нравится. Помещение чистое, ухоженное и вода очень комфортная для плавания. Искренне советую)
Довелось видеть Огородникова лично, в самарском клубе который он возглавляет с 2022 года. Не спорю, как бодибилдер он очень хорош даже в его теперешнем возрасте, мускулатура превосходная. Но как руководитель очень груб с клиентам - неудивительно что у клуба доходы только падают согласно публичной отчетности.
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.