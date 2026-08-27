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В течение 22 дней в Самарской области соревновались сильнейшие гандболисты России Софья Палкина взяла "золото" на Спартакиаде народов России Диана Шнайдер проиграла в парном миксте в 1/4 финала на турнире US Open ГК "Лада" занял пятое место на Спартакиаде, обыграв сборную Астраханской области Гандбольная "Лада" обыграла сборную Волгоградской области

Олимпийские Спорт

В течение 22 дней в Самарской области соревновались сильнейшие гандболисты России

ТОЛЬЯТТИ. 27 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В течение двадцати двух дней, с 4 по 26 августа, Самарская область принимала соревнования по гандболу среди сильнейших игроков страны в рамках Спартакиады народов России. С 5 по 14 августа в тольяттинском универсальном спортивном комплексе "Олимп" состоялись матчи среди мужских команд, а с 16 по 25 августа звание сильнейших разыграли женские команды.

Фото: Министерство спорта Самарской области

"Это было красочное, насыщенное, по-настоящему спортивное мероприятие. Очень приятно, что Минспорт России, Федеральная дирекция спортмероприятий и Федерация гандбола России доверили нашему региону проведение такого длительного масштабного турнира. Это доверие показывает, насколько регион готов проводить масштабные, классные мероприятия", — отметил первый заместитель министра спорта Самарской области Алексей Черняев.

Команды-участницы турнира по гандболу представляли регионы России. Сборные были сформированы на базе клубов Суперлиги и Высшей лиги чемпионата России с привлечением перспективной молодежи.
Среди мужчин чемпионом стала сборная Московской области — "Чеховские медведи", серебро у "Пермских медведей", бронзу взяли гандболисты Челябинской области — "Динамо Сунгуль".

В турнире среди женских команд первенствовала Москва (ЦСКА), второе место заняла сборная Ростовской области ("Ростов-Дон"), матч за бронзу выиграла команда Московской области, сформированная из игроков звенигородской "Звезды".

"Думаю, что наша Самарская область достойно провела эту Спартакиаду. Гандбол знают и любят в нашем регионе. И все игры на площадке проходили в борьбе. Это было ярко, зрелищно. И как-то по-семейному", — считает олимпийская чемпионка, президент тольяттинского гандбольного клуба "Лада" Ирина Близнова.

Сборная Самарской области, созданная на базе "Лады", выступила в турнире среди женских команд, где заняла пятое место. После завершения Спартакиады "Ладу" и ее соперников ждет не отдых, а финальный этап подготовки к чемпионату России по гандболу. Игры женской Суперлиги стартуют 8 сентября.
А Спартакиада народов России продолжается. Соревнования с участием сильнейших атлетов страны будут проходить в семи регионах России до октября.

Спартакиада проводится по поручению президента РФ Владимира Путина в рамках реализации государственной программы "Спорт России". В 2026 году мероприятиям возвращено историческое название в честь Года единства народов России. В программе — 43 олимпийских вида спорта, самбо и 362 комплекта наград. Ожидается участие около 12 тысяч спортсменов. Соревнования являются начальным этапом отбора кандидатов в национальную команду России для участия в летних олимпийских играх 2028 года.

Самарская область принимает три вида спорта в рамках Спартакиады. В Тольятти, помимо гандбола, также состоялись соревнования по парусному спорту, где спортсмены Самарской области выиграли две золотых медали. А в Самаре со 2 по 7 сентября будет проходить турнир по пляжному волейболу с участием 96 сильнейших игроков страны. Команда Самарской области выступит в соревнованиях среди мужчин.

Полное расписание, аккредитационные формы и подробная информация доступны на официальном сайте Спартакиады.

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Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия

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И где это всё?????!!?????

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