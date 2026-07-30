Диана Шнайдер и Винус Уильямс проиграли в четвертьфинале парного "пятисотника" в Вашингтоне

Воспитанница тольяттинской школы тенниса Диана Шнайдер и американка Винус Уильямс уступили в борьбе за выход в полуфинал турнира категории WTA-500 в Вашингтоне китайской паре Тан Цяньхуэй и Сюй Ифань со счетом 4:6, 2:6, сообщает championat.com.

По ходу матча Шнайдер/Уильямс сделали два эйса, допустили две двойные ошибки и реализовали 2 брейк-пойнта из 11. Их соперницы не подали ни разу навылет, сделали две двойных ошибки, а также реализовали пять брейк-пойнтов из семи.



