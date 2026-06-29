Спортсмен из Тольятти выиграл первенство Европы по прыжкам в воду

Воспитанник тольяттинской СШОР № 10 "Олимп" Кирилл Косимов выиграл первенство Европы по прыжкам в воду, сообщает министерство спорта Самарской области.

Соревнования, в которых принимали участие спортсмены 14-15 лет (категория B) и 16-18 лет (категория А), прошли в Будапеште (Венгрия). В заключительный день состоялись квалификация и финал в прыжках с 10-метровой вышке среди спортсменов категории А. Победителем стал спортсмен сборной России Кирилл Косимов.

В честь победы спортсмена из Самарской области в Будапеште звучал гимн России. Всего россияне завоевали 17 медалей первенства Европы: девять золотых, шесть серебряных и две бронзовые.