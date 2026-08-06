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Олимпийские Спорт

Тольяттинский гандболист борется за путевку на Олимпийские игры-2028

ТОЛЬЯТТИ. 6 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Эти дни стали знаковыми для Самарской области: Тольятти принимает мужской гандбольный турнир в рамках Спартакиады народов России. Масштабное соревнование, которое проводится по федеральной программе "Спорт России", выполняет важнейшую миссию — служит отборочным этапом для формирования национальной сборной для участия в летних Олимпийских играх 2028 года.

Фото: минспорт Самарской области

В числе тех, кто претендует на право представлять нашу страну на Олимпиаде, — уроженец Тольятти, 28-летний гандболист Андрей Беляев. Воспитанник местной школы гандбола и подмосковного училища олимпийского резерва сегодня на защите сборной Ставропольского края, но сердце его по-прежнему принадлежит родному городу.

За свою спортивную карьеру Андрей играл за юношескую сборную России, выступал за "Чеховские медведи", "СГАУ-Саратов", "ВиктОр" (Ставропольский край). В 2022–2024 годах он уже привлекался в состав главной сборной страны. Сейчас его цель — претендовать на место в олимпийской сборной.
Андрей покинул Тольятти в 15 лет, когда его пригласили в училище олимпийского резерва в Чехове. Однако связь с малой родиной сохранилась.

"На турнире все нравится: и гостиница хорошая, условия отличные. Да и сам город. Я люблю Тольятти, это мой родной город. Каждый отпуск приезжаю к родным. Как только появляется возможность, я всегда здесь", — рассказывает спортсмен.

Самарская область, и в частности Тольятти, по праву носит звание кузницы кадров для российского гандбола. Хотя профессиональной мужской команды в регионе нет, детский, юношеский и женский гандбол здесь развит на высоком уровне. Это подтверждает триумфальное выступление наших ребят на XIII летней Спартакиаде учащихся России (до 17 лет) летом 2026 года. Девушки Самарской области завоевали 1 место. Юноши показали достойный результат, заняв 8 место.

Сегодня гандболом в регионе занимается свыше 2700 человек, из которых более 1600 — женщины.
Вид спорта культивируется в двух муниципалитетах (Тольятти и поселке городского типа Усть-Кинельский), готовят спортсменов в тольяттинской школе олимпийского резерва № 10 "Олимп", где занимаются порядка 900 человек.

В Суперлиге чемпионата России по гандболу выступает женский клуб "Лада".

Воспитанницы тольяттинской "Лады" представлены практически в каждой женской команде страны. Составы сборной России для участия в Олимпийских играх прошлых лет на 50% формировались из спортсменов — выходцев из Самарской области. Президент гандбольного клуба "Лада" — олимпийская чемпионка Ирина Близнова, которая после завершения спортивной карьеры осталась в городе на Волге и помимо административной деятельности сейчас работает тренером юношеских команд Самарской области.

Выбор Тольятти в качестве места проведения гандбольного турнира Спартакиады не случаен. Это дань уважения победным традициям "Лады" и ее вкладу в триумф женской сборной России на Олимпиаде в Рио-2016. Здесь ежегодно проходят всероссийские старты, а воспитанники спортшколы регулярно выигрывают первенства, подтверждая статус региона как главной гандбольной кузницы страны.

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А что она там могла поймать? НеуДачница.

Pэн Иванов 16 декабря 2017 08:58 В Тольятти состоятся VII всероссийские соревнования по каратэ "Кубок Дружбы"

Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия

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И где это всё?????!!?????

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детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны

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