Тольяттинский гандболист борется за путевку на Олимпийские игры-2028

Эти дни стали знаковыми для Самарской области: Тольятти принимает мужской гандбольный турнир в рамках Спартакиады народов России. Масштабное соревнование, которое проводится по федеральной программе "Спорт России", выполняет важнейшую миссию — служит отборочным этапом для формирования национальной сборной для участия в летних Олимпийских играх 2028 года.

В числе тех, кто претендует на право представлять нашу страну на Олимпиаде, — уроженец Тольятти, 28-летний гандболист Андрей Беляев. Воспитанник местной школы гандбола и подмосковного училища олимпийского резерва сегодня на защите сборной Ставропольского края, но сердце его по-прежнему принадлежит родному городу.

За свою спортивную карьеру Андрей играл за юношескую сборную России, выступал за "Чеховские медведи", "СГАУ-Саратов", "ВиктОр" (Ставропольский край). В 2022–2024 годах он уже привлекался в состав главной сборной страны. Сейчас его цель — претендовать на место в олимпийской сборной.

Андрей покинул Тольятти в 15 лет, когда его пригласили в училище олимпийского резерва в Чехове. Однако связь с малой родиной сохранилась.

"На турнире все нравится: и гостиница хорошая, условия отличные. Да и сам город. Я люблю Тольятти, это мой родной город. Каждый отпуск приезжаю к родным. Как только появляется возможность, я всегда здесь", — рассказывает спортсмен.

Самарская область, и в частности Тольятти, по праву носит звание кузницы кадров для российского гандбола. Хотя профессиональной мужской команды в регионе нет, детский, юношеский и женский гандбол здесь развит на высоком уровне. Это подтверждает триумфальное выступление наших ребят на XIII летней Спартакиаде учащихся России (до 17 лет) летом 2026 года. Девушки Самарской области завоевали 1 место. Юноши показали достойный результат, заняв 8 место.

Сегодня гандболом в регионе занимается свыше 2700 человек, из которых более 1600 — женщины.

Вид спорта культивируется в двух муниципалитетах (Тольятти и поселке городского типа Усть-Кинельский), готовят спортсменов в тольяттинской школе олимпийского резерва № 10 "Олимп", где занимаются порядка 900 человек.

В Суперлиге чемпионата России по гандболу выступает женский клуб "Лада".

Воспитанницы тольяттинской "Лады" представлены практически в каждой женской команде страны. Составы сборной России для участия в Олимпийских играх прошлых лет на 50% формировались из спортсменов — выходцев из Самарской области. Президент гандбольного клуба "Лада" — олимпийская чемпионка Ирина Близнова, которая после завершения спортивной карьеры осталась в городе на Волге и помимо административной деятельности сейчас работает тренером юношеских команд Самарской области.

Выбор Тольятти в качестве места проведения гандбольного турнира Спартакиады не случаен. Это дань уважения победным традициям "Лады" и ее вкладу в триумф женской сборной России на Олимпиаде в Рио-2016. Здесь ежегодно проходят всероссийские старты, а воспитанники спортшколы регулярно выигрывают первенства, подтверждая статус региона как главной гандбольной кузницы страны.