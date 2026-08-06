Сергей Булатов: "Для нас главное - добиться первой победы в РПЛ"

Главный тренер "Крыльев Советов" Сергей Булатов в преддверии первого домашнего матча сезона рассказал об ожиданиях от встречи с "Балтикой", оценил старт чемпионата и признался, что команда рассчитывает одержать первую победу в Российской Премьер-Лиге.

"Перед первой домашней игрой сезона мы испытываем не волнение, а прежде всего ответственность, - отметил тренер. - Команда три месяца не играла на своем стадионе, поэтому все соскучились по нашим болельщикам. Очень хочется вновь увидеть заполненные трибуны и отблагодарить их хорошей игрой.

Старт чемпионата считаю неплохим как по содержанию, так и по набранным очкам. Но сейчас для нас главное - сделать следующий шаг и добиться первой победы в Российской Премьер-Лиге. Надеемся, что сможем порадовать своих болельщиков уже в ближайшем матче.

Что касается "Балтики", то нас ждет очень непростая встреча. Эта команда играет в силовой футбол, большое внимание уделяет единоборствам, поэтому нам необходимо принять эту борьбу и навязать сопернику свои условия. Важно выдержать высокий уровень борьбы, а затем постараться переиграть соперника именно за счет футбольных качеств.

Для нас главным ориентиром остается собственная игра. Мы стараемся не подстраиваться под соперников. В качестве примера берем те матчи, которые команда провела весной против "Локомотива" и "Спартака". Именно тот уровень футбола и самоотдачи мы считаем правильным ориентиром. Конечно, впереди еще много работы, но мы рассчитываем набирать очки в каждой игре независимо от статуса соперника".

В ближайшем матче "Крылья Советов" сыграют против калининградской "Балтики" на стадионе "Солидарность Самара Арена". Встреча состоится в субботу, 8 августа, и начнется в 16:30.