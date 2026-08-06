В Самарской области создан Экспертный клуб для общественного контроля за выборами 2026 года

В Самарской области на площадке Штаба общественного независимого наблюдения за выборами 2026 года сформирован Экспертный клуб. Он объединил представителей институтов гражданского общества, учреждений образования и культуры для экспертного сопровождения избирательной кампании.

Светлана Рыбакова, директор Ресурсного центра устойчивого развития, доцент кафедры государственного и муниципального управления Самарского университета им. С.П.Королева:

"Мы как образовательная организация формируем культуру выборов, в которой участие и наблюдение воспринимаются как норма гражданской жизни. Для нас важно, чтобы студенты и преподаватели не просто знали о своих правах, но и осознанно участвовали в избирательном процессе. Это часть воспитания ответственного гражданина".

В формате видеоконференцсвязи к работе подключились председатель Комиссии по межнациональным отношениям Общественной палаты РФ Владимир Зорин и руководитель Ассоциации "Независимый общественный мониторинг" (НОМ) Александр Брод.

Обозначены ключевые задачи Экспертного клуба: организация системного мониторинга всех этапов выборов, оценка вовлеченности гражданского общества в избирательный процесс, формирование позиции общества для органов власти через публичную дискуссию и рекомендации.

Как отметил представитель Общественного штаба, член Общественной палаты РФ Павел Покровский, Экспертный клуб - это площадка, где профессионалы анализируют ход кампании, оценивают прозрачность процедур и уровень общественного контроля.

"От итогов выборов, от легитимности процесса и результатов зависит то, как наша страна будет развиваться в последующие годы, - подчеркнул Покровский. - Экспертный клуб объединил людей, которые не только неравнодушны и имеют активную гражданскую позицию, но и обладают высокими профессиональными знаниями - среди них социологи, юристы, политологи".



В Самарской области за ходом сентябрьских выборов будут следить более чем три тысячи общественных наблюдателей, в том числе ветераны специальной военной операции и члены семей военнослужащих.

Денис Михайлин, член регионального Общественного штаба по независимому наблюдению, общественный представитель Ассоциации ветеранов СВО в Самарской области, отметил: "Во время внешнего давления и возможных провокаций на выборах особую роль несет именно общественное независимое наблюдение. Для нас, ветеранов СВО, важно, чтобы спекуляций на этой теме не было".

В единый день голосования - 18, 19 и 20 сентября - в Самарской области состоятся выборы депутатов Государственной думы РФ девятого созыва и депутатов Самарской губернской думы восьмого созыва. В ряде муниципальных образований пройдут дополнительные выборы. При Общественной палате региона для обеспечения независимого контроля за соблюдением избирательного законодательства создан Общественный штаб Самарской области, который взаимодействует с Ассоциацией НОМ, объединяющей экспертов в области избирательного права и общественного контроля по всей России.

По мнению экспертов, выборы в Госдуму станут важным этапом формирования курса развития страны, поскольку именно от состава нового парламента зависит, какие законы будут приняты и как они повлияют на жизнь миллионов людей.

"Выборы в Госдуму поставят точку в политической интеграции новых субъектов в состав РФ. В этом контексте легитимность выборов и доверие граждан к ним имеют чрезвычайное значение. Тот инструментарий и та система общественного контроля, которые созданы в Российской Федерации, уникальны. В нее входят наблюдатели от политических партий и кандидатов, общественные наблюдатели, а также институт международного наблюдения. Это позволяет поддерживать атмосферу доверия к результатам выборов и гарантировать права граждан", - считает член Общественного штаба Алексей Кокин.