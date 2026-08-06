В Самарской области создан Экспертный клуб для общественного контроля за выборами 2026 года

В Самарской области на площадке Штаба общественного независимого наблюдения за выборами 2026 года сформирован Экспертный клуб. Он объединил представителей институтов гражданского общества, учреждений образования и культуры для экспертного сопровождения избирательной кампании.
Светлана Рыбакова, директор Ресурсного центра устойчивого развития, доцент кафедры государственного и муниципального управления Самарского университета им. С.П.Королева:
"Мы как образовательная организация формируем культуру выборов, в которой участие и наблюдение воспринимаются как норма гражданской жизни. Для нас важно, чтобы студенты и преподаватели не просто знали о своих правах, но и осознанно участвовали в избирательном процессе. Это часть воспитания ответственного гражданина".
В формате видеоконференцсвязи к работе подключились председатель Комиссии по межнациональным отношениям Общественной палаты РФ Владимир Зорин и руководитель Ассоциации "Независимый общественный мониторинг" (НОМ) Александр Брод.
Обозначены ключевые задачи Экспертного клуба: организация системного мониторинга всех этапов выборов, оценка вовлеченности гражданского общества в избирательный процесс, формирование позиции общества для органов власти через публичную дискуссию и рекомендации.
Как отметил представитель Общественного штаба, член Общественной палаты РФ Павел Покровский, Экспертный клуб - это площадка, где профессионалы анализируют ход кампании, оценивают прозрачность процедур и уровень общественного контроля.
"От итогов выборов, от легитимности процесса и результатов зависит то, как наша страна будет развиваться в последующие годы, - подчеркнул Покровский. - Экспертный клуб объединил людей, которые не только неравнодушны и имеют активную гражданскую позицию, но и обладают высокими профессиональными знаниями - среди них социологи, юристы, политологи".
В Самарской области за ходом сентябрьских выборов будут следить более чем три тысячи общественных наблюдателей, в том числе ветераны специальной военной операции и члены семей военнослужащих.
Денис Михайлин, член регионального Общественного штаба по независимому наблюдению, общественный представитель Ассоциации ветеранов СВО в Самарской области, отметил: "Во время внешнего давления и возможных провокаций на выборах особую роль несет именно общественное независимое наблюдение. Для нас, ветеранов СВО, важно, чтобы спекуляций на этой теме не было".
В единый день голосования - 18, 19 и 20 сентября - в Самарской области состоятся выборы депутатов Государственной думы РФ девятого созыва и депутатов Самарской губернской думы восьмого созыва. В ряде муниципальных образований пройдут дополнительные выборы. При Общественной палате региона для обеспечения независимого контроля за соблюдением избирательного законодательства создан Общественный штаб Самарской области, который взаимодействует с Ассоциацией НОМ, объединяющей экспертов в области избирательного права и общественного контроля по всей России.
По мнению экспертов, выборы в Госдуму станут важным этапом формирования курса развития страны, поскольку именно от состава нового парламента зависит, какие законы будут приняты и как они повлияют на жизнь миллионов людей.
"Выборы в Госдуму поставят точку в политической интеграции новых субъектов в состав РФ. В этом контексте легитимность выборов и доверие граждан к ним имеют чрезвычайное значение. Тот инструментарий и та система общественного контроля, которые созданы в Российской Федерации, уникальны. В нее входят наблюдатели от политических партий и кандидатов, общественные наблюдатели, а также институт международного наблюдения. Это позволяет поддерживать атмосферу доверия к результатам выборов и гарантировать права граждан", - считает член Общественного штаба Алексей Кокин.
Последние комментарии
Ой, опять Живайкин, опять не виноват) Надоело!!! Ждём Президиума Верховного суда! ПОРА отправить Живайкина на политическую пенсию. Асеев молодец!!!
Это когда же Самара и Тольятти голосовали за оппозицию, да еще демонстрировали дикий и страшный протест? ТщательнЕЕ надо бы, г-н "эксперт"
весенний?
А ты не воруй!
Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.