В первый день выборов за депутатов гордумы Самары проголосовало 9,63% избирателей

В первый день голосования на выборах депутатов гордумы Самары явка избирателей составила 9,63%. Об этом сообщает Избирательная комиссия Самарской области.

Явка на выборах депутатов представительных органов муниципальных образований составила 17,48%.

Напомним, с 12 по 14 сентября в регионе проходят выборы депутатов представительных органов муниципальных образований. Помимо выборов депутатов гордумы Самары это выборы депутатов в Жигулевске, Кинеле, Октябрьске, Отрадном, Похвистневе и Чапаевске.