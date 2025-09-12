В первый день выборов за депутатов гордумы Самары проголосовало 9,63% избирателей

В первый день голосования на выборах депутатов гордумы Самары явка избирателей составила 9,63%. Об этом сообщает Избирательная комиссия Самарской области.
Явка на выборах депутатов представительных органов муниципальных образований составила 17,48%.
Напомним, с 12 по 14 сентября в регионе проходят выборы депутатов представительных органов муниципальных образований. Помимо выборов депутатов гордумы Самары это выборы депутатов в Жигулевске, Кинеле, Октябрьске, Отрадном, Похвистневе и Чапаевске.
Последние комментарии
Ой, опять Живайкин, опять не виноват) Надоело!!! Ждём Президиума Верховного суда! ПОРА отправить Живайкина на политическую пенсию. Асеев молодец!!!
Это когда же Самара и Тольятти голосовали за оппозицию, да еще демонстрировали дикий и страшный протест? ТщательнЕЕ надо бы, г-н "эксперт"
весенний?
А ты не воруй!
Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.