В Москве прошел X юбилейный Международный кремлевский благотворительный кадетский бал — МБКБ 2025. Мероприятие было приурочено к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, году Защитника Отечества и в поддержку Специальной военной операции.

Участникам и гостям X юбилейного Международного кремлевского благотворительного кадетского бала направил приветствие президент РФ Владимир Путин, зачитал Приветствие Герой РФ Алексей Романов. Глава государства выразил уверенность, что Патриотический проект "и впредь будет служить укреплению кадетского братства, сбережению наших национальных, исторических традиций, воспитанию молодежи на высоких идеалах честности, верности и благородства, которые во все времена вдохновляли российское воинство". "Особые слова признательности — инициаторам и создателям этого яркого, по-настоящему вдохновляющего проекта", — отметил президент.

Руководитель Патриотического проекта "Международный кремлевский благотворительный кадетский бал", президент Благотворительного фонда по поддержке социально-экономических программ Юлия Кирпичникова от имени всех участников МБКБ 2025 выразила благодарность и глубокое уважение президенту РФ Владимиру Владимировичу Путину за "неизменную поддержку и признание значимости Проекта". "Ваша поддержка вдохновляет нас и придает силы для продолжения наших добрых дел!" — сказала Юлия Кирпичникова.

В МБКБ 2025 приняли участие 3400 юношей и девушек от 14 до 23 лет из всех субъектов Российской Федерации, у многих из них близкие и родные являются участниками СВО, также участие в бале приняли ребята из 63 стран. Среди участников — делегации из нескольких образовательных учреждений Самарской области: военно-патриотического клуба "Кадеты Авиации" им Героя России генерал-майора Т. А. Апакидзе, учебно-методического центра военно-патриотического воспитания "Авангард-Самара", военно-патриотического клуба "Звездный десант" Самарского дворца детского и юношеского творчества, Самарского спортивного лицея, школы № 170 с кадетским отделением-интернатом имени Героя Советского Союза З. А. Космодемьянской, школы № 34 им. Е. А. Зубчанинова, Самарского кадетского корпуса МВД РФ, школы № 177, школы № 1 Нефтегорска. губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев направил приветственный адрес участникам Международного кремлевского благотворительного кадетского бала.

"Вот уже 10 лет бал несет благородную миссию — объединяет молодежь из дружественных стран, способствует сохранению межнационального сотрудничества и согласия, укреплению гражданственности и связи между поколениями. Искренне благодарю организаторов за реализацию такого проекта!" — отметил Вячеслав Федорищев.

"Мы гордимся, что среди участников бала есть самарские ребята. Дорогие ребята, спасибо, что сегодня посвящаете себя служению родине, подаете для всех пример чести, справедливости, ответственности и добра. Вы — наше будущее. Мы продолжим делать все необходимое для того, чтобы вы могли раскрыть свой талант, реализовать свои способности", — добавил глава региона.

Перед торжественным открытием X Международного кремлевского благотворительного кадетского бала Знаменная группа Министерства обороны РФ вынесла флаги Российской Федерации и дружественных зарубежных государств, чьи представители участвуют в МБКБ 2025. Юлия Кирпичникова, открывая юбилейное мероприятие, в приветственной речи участникам и гостям МБКБ 2025 отметила, что для проекта "огромная честь и гордость проводить бал в честь таких значимых и важных событий, которые памятны и важны для каждого российского гражданина". "Наш бал — символ нашей памяти, уважения всем защитникам России во все времена. И особая благодарность сегодняшним защитникам, кто выполняет свой воинский долг в зоне СВО", — сказала она.

Юлия Кирпичникова тепло поприветствовала зарубежных участников и гостей патриотического мероприятия. "Сегодня мы с особой теплотой приветствуем наших зарубежных участников и гостей — представителей разных стран, которые разделяют вместе с нами наши культурные и духовные ценности, в которых заключается великая сила взаимопонимания и сотрудничества", — сказала руководитель проекта. "Наш бал — это символ нашей общей силы и единства, нашей любви к родине и всем тем идеалам, которые связывают нас, вне зависимости от национальности и границ", — сказала Юлия Кирпичникова.

Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по культуре, народный артист России, член Попечительского совета проекта Денис Майданов на открытии МБКБ 2025 исполнил песню "Российский кадет", написанную им для всего российского кадетства, и которой подпевали все участники юбилейного Бала. Это стало рекордным единовременным исполнением кадетами песни о кадетском братстве на МБКБ.

На торжественном открытии Х Международного кремлевского благотворительного кадетского бала прозвучали приветствия участникам и гостям МБКБ 2025 от официальных лиц государства.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем приветствии отметил, что проект "способствует сохранению исторической памяти и традиций нашей страны, формированию у подрастающего поколения нравственных ориентиров и способствует укреплению духовных ценностей".

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в своем приветствии подчеркнул вклад проекта "в обеспечении связи времен и поколений, сохранение и популяризацию богатейшего исторического достояния нашей страны, ее славных воинских традиций".

Директор Федеральной службы войск национальной гвардии РоФ Виктор Золотов в приветствии участникам и гостям МБКБ 2025 отметил, что "проект направлен на приобщение подрастающего поколения к культурным ценностям, основанным на бесценном опыте российской армии, общих духовных и нравственных традициях".

Министр обороны РФ Андрей Белоусов в своем приветствии участникам МБКБ 2025 заявил, что проект "ежегодно собирает в центре Москвы лучших представителей кадетского движения, курсантов и студентов, которых объединяет уважительное отношение к историческим, культурным и ратным традициям России и стремление сделать все для ее процветания".

Председатель Московской городской думы, член Попечительского совета проекта Алексей Шапошников в своем приветствии отметил, что "Бал является символом преемственности поколений, верности долгу, красоте и благородству".

Мария Захарова, директор Департамента информации и печати МИД России, официальный представитель МИД России, Чрезвычайный и Полномочный Посол, в своем выступлении на МКБКБ отметила, что участники проекта имеют "уникальную возможность" пообщаться с представителями различных национальных культур и религиозных взглядов. Она подчеркнула, что Международный кремлевский благотворительный кадетский бал" основан в духе истинной красоты и традиций, ориентированных на детей и их интересы, и это объединяет всех участников". Мария Захарова также отметила, что, несмотря на различные религиозные взгляды и культурные традиции, у участников проекта "не возникает никаких противоречий в общении, поскольку в этом мероприятии заложен чистый смысл".

По словам официального представителя МИД России, "бал, который объединяет кадет из нашей страны и их сверстников из других стран, является одной из культурных ценностей, где молодые люди могут продемонстрировать свою мужественность и галантность, оставаясь верными своему долгу перед родиной. Девушки, в свою очередь, имеют возможность показать свою женственность и красоту. Все это вместе — наше достояние".

Епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский, наместник Свято-Троицкой Сергиевой Лавры Кирилл, член Попечительского совета проекта приветствовал собравшихся от лица Русской Православной Церкви и передал благословение Святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Епископ Кирилл отметил, что проект — это "возрождение лучших традиций, воспитание нашего русского российского офицерства". "Честность, благородство, гармония, осознание высокого предназначения человека и его призвания и в семейной, и в государственной, и в духовно-нравственной, религиозной жизни", — так охарактеризовал епископ Кирилл Международный кремлевский благотворительный кадетский бал.