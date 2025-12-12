С 15 декабря меняется расписание на переправе "Самара - Рождествено"

С 15 декабря меняется расписание на пассажирской переправе "Самара - Рождествено". Об этом сообщает Самарское речное пассажирское предприятие.

Из Самары суда ежедневно будут отправляться в 6:45, 8:15, 12:00, 16:00, 18:00 и 20:00. Из Рождествено - 6:00, 7:30, 9:00, 13:00, 17:00, 19:00.

В зависимости от гидрометеорологических условий и пассажиропотока в расписание могут быть внесены изменения.