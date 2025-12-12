В Самаре арестовали бывшего сотрудника ФСБ Андрея Насонова

Самарский районный суд избрал меру пресечения для Андрея Насонова — теперь уже бывшего сотрудника УФСБ по Самарской области. Как уточнили в суде, Насонова отправили под арест на время расследования.

По предварительной версии следствия, Насонов мог получить взятку от торговца наркотиками за покровительство. При этом перевести деньги могли на счет еще несколько лет назад. Сам Насонов уже уволился со службы. Известно, что вину он не признает, следовательно, не исключено, что будет обжаловать решение об аресте.

Интересно, что ранее Насонов участвовал в громких оперативных мероприятиях по разоблачению коррупционеров. Например, он выступал в суде Советского района Самары и рассказывал о тонкостях знакомства с мужчиной по фамилии Орлов, который передавал взятку бывшему прокурору Безенчукского района Андрею Павлову.