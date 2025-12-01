Под Тольятти "накрыли" игорный клуб

В Ставропольском районе Самарской области правоохранители пресекли незаконные азартные игры. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Заведение располагалось в частном доме в с. Тимофеевка. В помещении было 12 человек, часть из которых признались, что были клиентами клуба. Пятерых жителей Тольятти: мужчин 44, 38 и 34 лет и 44-летней женщины посчитали организаторами незаконных развлечений. Также в заведении изъяли столы для игры в покер, фишки, колоды карт, два мобильных телефона, видеокамеры и черновые записи.

В отношении четырех человек возбудили уголовное дело о незаконной организации и проведении азартных игр.