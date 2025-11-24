В Самарской области обнаружили десятки фиктивных актов обследования газового оборудования

В Самарской области возбудили уголовное дело из-за подделки документов об обследования газового оборудования. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Так, после проверки надзорного ведомства выяснилось, что сотрудником одной из крупнейших региональных газораспределительных организаций составлял фиктивные акты обследования оборудования. По версии следствия, слесарь за несколько месяцев составил более 70 фиктивных актов. Делал он это для выполнения плана работы.