16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Дело о теракте в локомотивном депо в Самаре передано в суд Молодой самарец потерял 70 тыс. руб., поверив, что деньги нужно "декларировать" Александр Бастрыкин заинтересовался делом о хулиганстве со стороны приезжих в отношении многодетной матери в Самаре В Жигулевске задержали подозреваемых в похищении человека "Купим подешевле": появились подробности уголовного дела о махинациях при строительстве очистных в Самаре

Преступления Происшествия

Самарчанка лишилась 1,5 млн руб. после звонка из "отдела кадров"

САМАРА. 23 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 119
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самаре 63-летняя местная жительница стала очередной жертвой телефонных мошенников. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Женщине позвонил человек, представившийся сотрудником отдела кадров организации, где она ранее работала. Он сказал, что самарчанке неправильно посчитали трудовой стаж для начисления пенсии и необходимо сделать перерасчет и оцифровку данных. Для этого женщину попросили перейти по ссылке и продиктовать номер из смс с кодом от Госуслуг. Потерпевшая так и сделала.

Затем ей стали звонить люди под видом правоохранителей и сотрудников банка. Они убедили пенсионерку, что злоумышленники получили доступ к ее персональным данным и пытаются снять сбережения. В итоге, чтобы обезопасить деньги, по указанию звонивших женщина перевела на "безопасный счет" 1,5 млн рублей. После этого неравнодушные "сотрудники банка и правоохранители" пропали.

Гид потребителя

Последние комментарии

Егор Гаврилов 05 сентября 2025 10:29 В Новокуйбышевске будут судить троих наркосбытчиков,

Эта новость не соответствует действительности! Дети не имеют никакого отношения к наркотикам и никогда не занимались их распространением. Детей задержали сотрудники ГНК, избили, заставили всё признать. Однако позже этих же сотрудников и руководство ГНК также задержали по подозрению в сбыте наркотиков. Вероятно, впоследствии их отпустили. Сотрудники СУ СК по г. Новокуйбышевск и прокуратуры решили привлечь к ответственности невиновных людей нашего города, чтобы получить выгоду, повысить статистику, получить премии и выполнить план. Это уголовное дело неоднократно возвращалось прокурору из-за ошибок. Также судья Октябрьского районного суда г. Самара вернул его прокурору как «незаконное и сфальсифицированное». В настоящий момент прокуратура лично заинтересованная в обвинительном исходе этого дела утвердила обвинение в третий раз и направило в суд. ПРОСИМ ВСЕХ НЕРАВНОДУШНЫХ ПОМОЧЬ ДЕТЯМ! Ваш комментарий очень важен. И будет использован в суде. Будет опубликована вся подробная информация, подтверждающая невиновность детей и коррупционные манипуляции органов, все бумаги и постановления, а так же лица их подписывающие если Администрация г. Новокуйбышевск не обратит внимание и не спасет человеческие жизни!

Evlampy Suhodrishev 25 августа 2025 09:26 В Самаре пожилая женщина попалась на изощренную схему мошенников и лишилась 1 млн рублей

И что ж там изощрённого? Обычная стандартная схема лохотрона.

Вера Корн 16 февраля 2025 10:14 Стало известно, где могут быть части тел экс-главы Самары Виктора Тархова и его супруги

Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

Sky_ KoT 06 февраля 2025 05:21 Внучку экс-мэра Самары Виктора Тархова задержали по подозрению в его убийстве

Весёлая семейка🙂

Οлеся Κнязева 10 декабря 2024 09:52 Многодетная мать из Самары продала право на отцовство пяти мигрантам

Чтобы эту мразь черти в аду драли

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30