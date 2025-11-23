Самарчанка лишилась 1,5 млн руб. после звонка из "отдела кадров"

В Самаре 63-летняя местная жительница стала очередной жертвой телефонных мошенников. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Женщине позвонил человек, представившийся сотрудником отдела кадров организации, где она ранее работала. Он сказал, что самарчанке неправильно посчитали трудовой стаж для начисления пенсии и необходимо сделать перерасчет и оцифровку данных. Для этого женщину попросили перейти по ссылке и продиктовать номер из смс с кодом от Госуслуг. Потерпевшая так и сделала.

Затем ей стали звонить люди под видом правоохранителей и сотрудников банка. Они убедили пенсионерку, что злоумышленники получили доступ к ее персональным данным и пытаются снять сбережения. В итоге, чтобы обезопасить деньги, по указанию звонивших женщина перевела на "безопасный счет" 1,5 млн рублей. После этого неравнодушные "сотрудники банка и правоохранители" пропали.