Бастрыкин заинтересовался затяжным уголовным делом с цыганами, напавшими на семью в Сызрани

Глава СК России поручил доложить по уголовному делу о противоправных действиях в отношении семьи в Сызрани, сообщает пресс-служба СУ СКР по Самарской области.

Ранее в информационный центр СК России обратилась жительница Сызрани. Женщина пояснила, что не согласна с ходом расследования уголовного дела по факту нападения цыган на ее семью.

Все началось в июне 2024 года: цыгане попытались отобрать велосипед у сына заявительницы. А чуть позже они избили родителей мальчика, "используя для нанесения ударов подручные средства".

В итоге отец ребенка получил многочисленные травмы, ему потребовалась медицинская помощь. Отмечается, что расследование уголовного дела приняло затяжной характер, до настоящего времени (в СУ СКР по региону дело расследуется с июня прошлого года) никто к ответственности не привлечен.

"Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Самарской области Павлу Олейнику принять меры к завершению расследования уголовного дела в кратчайшие сроки с направлением в суд для рассмотрения по существу, о чем представить доклад. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства", — отмечается в сообщении.