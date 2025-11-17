16+
Пожары Происшествия

В Самаре на пожаре в расселенном доме погиб пожилой мужчина

САМАРА. 17 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В субботу, 15 ноября, на ул. Никитинской, 4 литер В в Железнодорожном районе Самары загорелся частично расселенный дом. Сообщение о пожаре поступило в ГУ МЧС по региону в 13:10.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области

В 14.56 пожар был локализован, в 15.58 полностью ликвидирован на площади 150 кв. м.

В результате пожара погиб 89-летний мужчина. Причина пожара устанавливается.

Для тушения возгорания привлекались 46 человек и 11 единиц техники.

