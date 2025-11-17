В Самаре на пожаре в расселенном доме погиб пожилой мужчина

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В субботу, 15 ноября, на ул. Никитинской, 4 литер В в Железнодорожном районе Самары загорелся частично расселенный дом. Сообщение о пожаре поступило в ГУ МЧС по региону в 13:10.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области