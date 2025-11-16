В пожаре на ул. Никитинской погиб пожилой мужчина

В субботу, 15 ноября, в Самаре произошел пожар, в результате которого погиб один человек. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.
Частично расселенный дом на ул. Никитинской, 4 лит. В загорелся в 13:10. Огонь распространился на 15 кв. м.
В связи с пожаром временно перекрывали движение по ул. Льва Толстого. Силами 46 огнеборцев и 11 единиц техники возгорание ликвидировали в 15:58.
В результате погиб 89-летний мужчина.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !