В Новокуйбышевске на пожаре пострадали 6 человек, включая годовалого ребенка

В пятницу, 2 января, в 8:26 в квартире жилого дома на ул. Строителей, 9 в Новокуйбышевске произошел пожар, передает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.

"По прибытии пожарно-спасательных подразделений было установлено, что открытым пламенем горела квартира на 3 этаже. Звенья газодымозащитной службы оперативно отправились в задымленный подъезд для эвакуации жителей", — отмечается в сообщении.

В 11:29 пожар был ликвидирован на площади 50 квадратных метров.

Эвакуированы 12 человек, в том числе 3 детей.

В результате пожара погибших нет, пострадали 6 человек, включая одного ребенка. Женщины 80, 73, 86 лет госпитализированы, женщины 65 и 19 лет с годовалым мальчиком после медицинского осмотра от госпитализации отказались.

Для тушения пожара привлекались 82 человека, 28 единиц техники.