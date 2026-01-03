В Новокуйбышевске на пожаре пострадали 6 человек, включая годовалого ребенка

В пятницу, 2 января, в 8:26 в квартире жилого дома на ул. Строителей, 9 в Новокуйбышевске произошел пожар, передает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.
"По прибытии пожарно-спасательных подразделений было установлено, что открытым пламенем горела квартира на 3 этаже. Звенья газодымозащитной службы оперативно отправились в задымленный подъезд для эвакуации жителей", — отмечается в сообщении.
В 11:29 пожар был ликвидирован на площади 50 квадратных метров.
Эвакуированы 12 человек, в том числе 3 детей.
В результате пожара погибших нет, пострадали 6 человек, включая одного ребенка. Женщины 80, 73, 86 лет госпитализированы, женщины 65 и 19 лет с годовалым мальчиком после медицинского осмотра от госпитализации отказались.
Для тушения пожара привлекались 82 человека, 28 единиц техники.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !