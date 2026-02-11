В Самаре водитель горящего автомобиля врезался в АЗС

В среду, 11 февраля, а Самаре произошел пожар на АЗС. Об этом сообщает региональное СУ СК.
Около 8:00 на Волжском шоссе 27-летний автомобилист на большой скорости врезался в колонку АЗС. При этом, как видно на записях камер видеонаблюдения, еще перед столкновением автомобиль взорвался и загорелся.
В результате ЧП пострадал 37-летний водитель другого автомобиля, его госпитализировали.
Сообщается, что возникший пожар успели оперативно локализовать сотрудники заправки.
СУ СКР по Самарской области начало проверку в связи с инцидентом.
Последние комментарии
Я видела это был не пожар, а взрыв
