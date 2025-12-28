Из-за смерти ребенка на пожаре в Чапаевске возбудили уголовное дело

Сотрудники СУ СК РФ по Самарской области возбудили уголовное дело по факту смерти ребенка на пожаре в Чапаевске.
Напомним, вечером 27 декабря загорелся частный дом на ул. Суворова, 187. Площадь пожара составила 70 кв. м. В результате погибла восьмилетняя девочка. Еще три человека пострадали.
По предварительной версии, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем.
Уголовное дело возбудили по ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности").
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !