На ферме в Безенчукском районе произошел крупный пожар

В воскресенье, 25 января, в 19:35 в пожарно-спасательный отряд № 44 противопожарной службы Самарской области поступило сообщение о крупном пожаре на ферме в пос. Владимировка Безенчукского района.
Сообщается, что площадь возгорания на ферме, где разводили овец, кур и коз, составила 250 кв. метров. Пожару присвоили ранг повышенной сложности 1-БИС.
"На место происшествия незамедлительно были направлены пожарные расчеты ПСО № 44 в количестве 3 АЦ и 12 человек личного состава, а также ПСЧ № 126 Красноармейского района в количестве 1 АЦ и 3 человек личного состава, коллеги из ГУ МЧС — г. Чапаевск г. Новокуйбышевск, а также все службы жизнеобеспечения", - отмечается в сообщении пресс-службы Центра по делам ГО, ПБ и ЧС.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !