На ферме в Безенчукском районе произошел крупный пожар

В воскресенье, 25 января, в 19:35 в пожарно-спасательный отряд № 44 противопожарной службы Самарской области поступило сообщение о крупном пожаре на ферме в пос. Владимировка Безенчукского района.

Сообщается, что площадь возгорания на ферме, где разводили овец, кур и коз, составила 250 кв. метров. Пожару присвоили ранг повышенной сложности 1-БИС.

"На место происшествия незамедлительно были направлены пожарные расчеты ПСО № 44 в количестве 3 АЦ и 12 человек личного состава, а также ПСЧ № 126 Красноармейского района в количестве 1 АЦ и 3 человек личного состава, коллеги из ГУ МЧС — г. Чапаевск г. Новокуйбышевск, а также все службы жизнеобеспечения", - отмечается в сообщении пресс-службы Центра по делам ГО, ПБ и ЧС.