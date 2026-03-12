В Самаре продали КРЦ "Звезда"

У культурно-развлекательного комплекса "Звезда" сменился владелец. Объект выкупило ООО "Новатрейд" Андрея Фадеева. Информация о сделке опубликована в сервисе проверки контрагентов Rusprofile.

КРЦ "Звезда" располагается на улице Ново-Садовой, 106г — в здании одноименного дома культуры, построенного в 1970 году при заводе имени Масленникова по проекту архитектора Юрия Астахова. В советские годы там были библиотека, киноконцертный и танцевальный залы, музей боевой и трудовой славы предприятия.

После перестройки объект был приватизирован и перешел под контроль группы компаний "СОК" Юрия Качмазова. Здание ДК реконструировали. Там располагался модный ночной клуб, рестораны и кинотеатр.

В 2011 году сообщалось, что "СОК" продал ОАО "ОМКРЦ "Звезда" московским инвесторам. В 2013 году компания была реорганизована в ООО, а ее владельцем и генеральным директором стал Евгений Бобровский. Сейчас КРЦ работает в основном как концертный зал.

По данным Rusprofile, 30 января 2026 года новым учредителем ООО "ОМКРЦ "Звезда" стало ООО "Новатрейд" Андрея Фадеева. Основным видом деятельности компании является оптовая торговля твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами.

"Новатрейд" и ранее приобретал крупные объекты недвижимости. Например, в 2021 году компания купила недостроенную "Галерею Атриум" на улице Ленинградской и собиралась сделать там апартаменты. Однако эта задумка так и не была реализована.