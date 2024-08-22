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"Галерею Атриум" на Ленинградской распродают по частям

САМАРА. 22 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Красивое, но пустующее здание на улице Ленинградской в Самаре может получить новый шанс на жизнь. "Галерею Атриум" вновь выставили на продажу — правда, частично. Информация об этом появилась на одном из агрегаторов объявлений.

Фото: Ксения Штефан

Здание располагается на пересечении "ленинградки" с улицей Молодогвардейской, рядом с торговым центром "Опера". Строить его начали в 2011 г. — как торговый центр. Там должны были располагаться дорогие бутики, бар и рестораны.

Инициатором дорогостоящего проекта (говорили, что только чертежи стоили 1 млн евро) был бизнесмен Михаил Косов, за что его прозвали "самарским Гауди". Воплотить его смелые идеи в жизнь вызвались банки — инвесторами выступили ВТБ и Газбанк. 

Однако в 2014 г. у компании Косова ООО "Марс-М" возникли финансовые трудности. Стройку остановили. Через год "Марс-М" признали банкротом. Недостроенный 9-этажный ТЦ пустили с молотка в 2018 году за 38,6 млн рублей, хотя изначально цена составляла 244 млн. Собственником стал Николай Булохов, владелец оператора ТЦ "Опера", расположенного рядом с ­"Атриумом". Однако доделать здание не получилось, и он продал его.

В 2019 году умер Михаил Косов. Родные высказывали версии о том, что его могли убить. Однако доказать это не удалось.

В 2021 году стало известно, что "Галерею Атриум" выкупил владелец и директор компании "Новатрейд" Андрей Фадеев. Он собирался сделать там апартаменты. Но шли годы, а здание так и продолжало пустовать.

Теперь объект продают частями. В частности, покупателя ищут для помещения площадью 1200 кв. м. на втором этаже. Стоимость — 120 млн руб.

Автор объявления указал, что в здании можно обустроить апаpт-oтель, гocтиницу, aпaртaменты или офисы.

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