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"Лежал в луже крови": долги создателя "Атриума" пытаются забрать с его дочери-студентки

САМАРА. 8 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Суд Самарского района Самары разбирает иск к дочери известного самарского бизнесмена Михаила Косова, Татьяны. По инициативе предпринимателя строилась "Галерея Атриум" на ул. Ленинградской.

Фото: автора

Напомним, внутри здания должны были располагаться дорогие бутики, бар и рестораны. Оператором проекта стало ООО "Марс-М" Михаила Косова, инвесторами выступили банк ВТБ и Газбанк. Часть "Атриума" перешла банкам в качестве залога. В 2014 г. "Марс М" начал испытывать финансовые трудности, стройка затормозилась. В мае того же года Газбанк из-за долга в размере 62 млн руб. обратился в суд с иском о признании оператора "Галереи Атриум" банкротом.

"Михаил был очень творческой личностью, как художник. Он говорил, что "Атриум" — его семья, его детище. Он ущемлял себя во всем, брал кредиты, чтоб строить здание. А потом обанкротился", — рассказывает бывшая супруга Михаила Косова.

По словам женщины, несмотря на развод, в последнее время она давала Михаилу Косову деньги на жизнь. Жил же он недалеко от своего "детища", снимал квартиру на ул. Ленинградской.

"Умер Михаил странной смертью в 2019 году. Старшая дочь, Ольга, тогда улетела в Китай. И позвонила отцу 12 июня, в День России, в половине восьмого утра по нашему времени. Они поговорили и договорились созвониться через 20 минут. Оля ему перезвонила, но он уже не ответил", — вспоминает бывшая супруга.

На следующий день дочка позвонила в слезах матери и попросила сходить к отцу — проверить, все ли в порядке. Дверь никто не открывал. Тогда было решено обратиться в полицию.

"Полиция приехала. Стали соседей опрашивать. Одна соседка сказала что слышала крик. Тело Михаила нашли головой в зале, а ногами на кухне. Он лежал в луже крови. Она вышла у него из горла. Уже позже мы ходили к профессору и он сказал нам, мол, кровь может пойти горлом при медленном отравлении или если сзади ударили большим предметом. Но ударов у Михаила сзади не было никаких", — говорит бывшая жена.

Женщина считает, что Косова могли отравить. В этом же ее заверили экстрасенсы, к которым обращались члены семьи.

"А еще он вскоре после смерти мне приснился. Показал документ и назвал цифры, похожие на дату. Потом мы разбирали бумаги и нашли копию заявления, которое он писал об угрозах, именно с этой датой", — говорит экс-супруга.

Члены семьи и близкие думают, что убить Михаила могли вовсе не кредиторы. И предполагают, что кто-то хотел "Атриум".

"Имущества никакого нам не осталось из-за банкротства. Но младшая, несовершеннолетняя, дочь была вынуждена вступить в наследство — оставались коммунальные комнаты. И вот долги Михаила выкупили и сейчас взыскивают около 1 млн 600 тысяч с дочери — стоимость комнат. Денег у нее других нет, она учится. Да и когда только закончит учебу — не сможет платить по 50-70 тысяч. Комнаты — ее единственное жилье", - говорит экс-супруга бизнесмена.

Истец в заседание суда 8 ноября не пришел, поэтому услышать его позицию не удалось. Планируется, что в ближайшее время по иску будет вынесено решение.

"Галерею Атриум" же сначала купил собственник ООО "Титул" (ТЦ "Опера") Николай Булохов. Потом — директор компании "Новатрейд" Андрей Фадеев.

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