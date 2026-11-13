Тольяттинца осудили за расправу в квартире и кражу телефона

Центральный районный суд Тольятти вынес приговор местному жителю, признав его виновным в убийстве и краже, сообщает прокуратура Самарской области.

Трагедия разыгралась в августе 2025 г. в квартире на территории Центрального района Автограда. По данным следствия, фигурант вместе со знакомым распивали алкоголь, когда между ними вспыхнула ссора. Поводом стали разногласия из‑за отношения подсудимого к своей возлюбленной. Конфликт перерос в расправу: подсудимый наносил удары руками и ногами по голове и конечностям потерпевшего, а затем нанес не менее пяти ударов ножом в область жизненно важных органов. От полученных травм мужчина скончался на месте.

После убийства тольяттинец похитил телефон погибшего и скрылся с места преступления, но вскоре был задержан правоохранителями.

С учетом позиции государственного обвинителя суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 30 тыс. рублей в доход государства.