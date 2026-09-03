В Самаре рассматривают дело о махинациях при подключении газа жене начальника БЭП

Судья Железнодорожного района Самары Владимир Чередник рассматривает уголовное дело о посредничестве в коммерческом подкупе в отношении работающего в организации, занимавшейся проведением газа, Александра К.

Как рассказывает защитник подсудимого, Александр занимался проведением газа на участке, который принадлежит супруге начальника БЭП одного из районов Самары. По версии следствия, при проведении газа якобы надо было заключить дополнительные договоры и дополнительно вызвать мастеров. И за это с жены полицейского запросили порядка 284 тыс. рублей.

Сам подсудимый и его адвокат с квалификацией не согласны и говорят, что часть суммы требовалась за договоры, а часть мужчина должен был оставить себе и никому отдавать не собирался, поэтому, мол, максимум, что можно ему вменить, — статью "мошенничество".

3 сентября суд должен был допросить ряд свидетелей по делу, в том числе супругу начальника БЭП. Но сделать это не удалось из-за большой загруженности судьи Владимира Чередника. Заседание отложили на 21 сентября.