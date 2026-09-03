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Общество

Пять детей и 30 мастер-классов: как декретный отпуск превратился в семейное волонтерское движение

САМАРА. 3 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области активно развивается семейное волонтерство, когда доброе дело становится общим для родителей, детей и бабушек с дедушками. Один из таких примеров — Екатерина Жулина. Она уже 10 лет в волонтерском движении, а сегодня — директор МАУ "ДМО муниципального района Челно-Вершинский Самарской области", координатор волонтерского движения района и мама пятерых детей.

Фото: Личный архив Екатерины Жулиной

А началось все с новогодних каникул в декретном отпуске, когда нужно было чем-то занять детей.

"С начала СВО, находясь в декретном отпуске, мы начали развивать семейное волонтерство. Были новогодние каникулы, и нужно было занимать чем-либо детей — тогда в интернете нашли мастер-класс по изготовлению окопных свечей, закупили парафин и приступили к работе. К нашему семейному времяпровождению подключились мои родители", — вспоминает Екатерина Жулина.

Кроме окопных свечей семья освоила изготовление спичек долгого горения, плетение браслетов и сухой душ.

За время семейного волонтерства Екатерина провела больше 30 мастер-классов в школах района и в Самаре. В 2023 году она стала победителем районного этапа и номинантом областной акции "Народное признание" в номинации "Мы вместе". В 2024–2025 годах выступала с детьми в качестве эксперта на форуме "иВолга", в 2025-м представляла район на выставке в самарском музее имени Алабина с показательным мастер-классом по плетению спасательных браслетов, а на форуме "Добрые Новости" провела мастер-класс по оказанию помощи участникам СВО. Постепенно к ее занятиям стали присоединяться не только дети, но и целые семьи — мамы, папы, бабушки: на областном форуме "Родные любимые" Движения Первых к мастер-классу по спичкам долгого горения подключились сразу несколько семей.

Один мастер-класс Екатерина вспоминает особенно часто. На форуме "Добрые Новости" к ней подошла женщина и попросила научить плести браслеты спасения — ее сын был на СВО, и его с товарищем ранило. Под рукой у него оказалась только веревка, которую пришлось перегрызть зубами, чтобы перетянуть раны себе и боевому товарищу.

"После того как мы завершили плести браслет, она обняла меня, поблагодарила за мастер-класс и сказала, что теперь будет плести браслеты и отправлять их на СВО. А я в ответ подарила ей станок для плетения браслетов", — говорит Екатерина. Сегодня у семьи много знакомых, которые находятся в зоне СВО, и они не понаслышке знают, насколько нужна там эта помощь.

Из декретного отпуска Екатерина вышла с одним желанием — не сворачивать начатое, а расширяться. Сейчас на базе ДМО у нее уже целая команда единомышленников из молодежи района, которая не только продолжает делать свечи, спички и браслеты, но и организовала плетение маскировочных сетей.

"Добровольчество — это команда единомышленников. И всегда за этим словом скрываются доброта, забота, любовь и дружба", — подытоживает она.

Семейное волонтерство — отдельная номинация региональной премии "Волжское сердце". В этом году ее впервые учредили в Самарской области по поручению губернатора Вячеслава Федорищева. Подать заявку могут не только отдельные волонтеры, но и целые семьи — на платформе "Добро.рф" до 10 сентября 2026 года.

Региональная премия "Волжское сердце" учреждена по поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева и проводится с 2026 года. Организатор — министерство молодежной политики Самарской области, оператор — Ресурсный центр поддержки и развития добровольчества ГБУ СО "Агентство по реализации молодежной политики".Премия открыта для волонтеров, некоммерческих организаций и Добро.Центров, школьных и студенческих объединений, представителей бизнеса, инициативных групп и семей. Всего предусмотрено более 20 номинаций: помощь социально незащищенным людям, экология и зоозащита, волонтерство в сфере здравоохранения, наставничество, событийное и медиаволонтерство, поддержка участников СВО, сохранение исторической памяти, семейное добровольчество и другие. Один участник может подать заявку сразу в нескольких номинациях.Конкурс проходит в четыре этапа. С 22 июля по 10 сентября 2026 года идет заявочная кампания: участники заполняют анкету и портфолио добрых дел на платформе "Добро.рф". Затем эксперты оценят заявки заочно, лучшие выйдут в очный этап, а победителей назовут на торжественной церемонии в декабре — на Форуме добровольцев Самарской области, приуроченном к Международному дню добровольца.

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