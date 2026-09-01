С 1 сентября 150 школ Самарской области подключаются к проекту "Футбол в школе"

Российский футбольный союз совместно с Минпросвещения РФ реализует всероссийский проект "Футбол в школе". С 1 сентября в Самарской области "Футбол в школе" будет реализовывать 150 общеобразовательных организаций. Кроме того, 21 дошкольная образовательная организация будет реализовывать программу развития дошкольного футбола.
Цель проекта — массово вовлечь школьников в футбол через уроки физкультуры, секции и соревнования на базе самих школ. Это отвечает целям государственной программы "Спорт России". Проект запущен уже в 87 регионах страны и охватывает 2,5 млн школьников и дошкольников.
По количеству охваченных проектом организаций Самарская область входит в 12 лучших по стране.
В рамках проекта 1 сентября в школах Самары и Тольятти побывают игроки и сотрудники профессиональных футбольных клубов "Крылья Советов" и "Акрон". Школьники смогут пообщаться с футболистами, задать вопросы и узнать много нового об игре из первых уст.
Последние комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???