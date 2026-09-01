С 1 сентября 150 школ Самарской области подключаются к проекту "Футбол в школе"

Российский футбольный союз совместно с Минпросвещения РФ реализует всероссийский проект "Футбол в школе". С 1 сентября в Самарской области "Футбол в школе" будет реализовывать 150 общеобразовательных организаций. Кроме того, 21 дошкольная образовательная организация будет реализовывать программу развития дошкольного футбола.

Цель проекта — массово вовлечь школьников в футбол через уроки физкультуры, секции и соревнования на базе самих школ. Это отвечает целям государственной программы "Спорт России". Проект запущен уже в 87 регионах страны и охватывает 2,5 млн школьников и дошкольников.

По количеству охваченных проектом организаций Самарская область входит в 12 лучших по стране.

В рамках проекта 1 сентября в школах Самары и Тольятти побывают игроки и сотрудники профессиональных футбольных клубов "Крылья Советов" и "Акрон". Школьники смогут пообщаться с футболистами, задать вопросы и узнать много нового об игре из первых уст.