На дублере Московского шоссе завершена укладка асфальта

В Самаре завершено устройство асфальтобетонной смеси на строящемся дублере Московского шоссе от ТЦ "Metro" до Северного переулка. Новое покрытие состоит из щебеночно-мастичного асфальтобетона на полимерно-битумном вяжущем, что гарантирует износостойкость и долговечность трассы.

Строительство недостающего участка системы дублеров ключевой автомагистрали Самары стартовало осенью 2025 года.

Подрядной организацией проведено переустройство сетей газопровода и водовода, проложены подземные кабели освещения, система ливневой канализации собран "дорожный пирог". Вдоль автодороги построены пешеходная и велосипедная зоны, установлены опоры освещения.

Сейчас на объекте ведутся работы по благоустройству: озеленение территории в полосе отвода автодороги, обустройство дороги средствами организации дорожного движения, нанесение разметки. Полностью завершить все работы планируется в сентябре 2026 года.

Новый дублер перераспределит транспортные потоки и снизит нагрузку на Московское шоссе в часы пик, а также обеспечит удобный подъезд к строящемуся жилому микрорайону на месте бывшей 94-й воинской части, где возводят дома для переселенцев из аварийного фонда и детей-сирот.