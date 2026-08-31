Более 7 млн рублей получили самарские работодатели от регионального Отделения СФР за трудоустройство граждан в 2026 году

Всего за пять лет действия программы субсидирования найма Отделение СФР по Самарской области перечислило страхователям более 73 млн рублей. Работу нашли свыше 600 человек.
Получить такую государственную поддержку могут работодатели, которые принимают на работу ветеранов боевых действий СВО, членов их семей, людей с инвалидностью, одиноких и многодетных родителей, воспитывающих несовершеннолетних детей, а также представителей других категорий.
"Размер получаемой субсидии зависит от категории трудоустроенного работника и может составлять 3, 6 или 12 минимальных размеров оплаты труда с учетом уплаченных страховых взносов. Компенсация работодателю производится после 1, 3 и 6 месяцев работы гражданина", — рассказал управляющий Отделением СФР по Самарской области Дмитрий Петров.
Кроме того, работодатель должен соответствовать определенным требованиям и условиям:
- быть официально зарегистрированным в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя;
- устроить гражданина на основании трудового договора на полную ставку и полный рабочий день;
- выплачивать зарплату не ниже 1,5 МРОТ;
- не иметь долгов по налогам, взносам и заработной плате;
- не находиться в процессе ликвидации или банкротства.
Чтобы получить субсидию, работодателю нужно обратиться с заявлением в Службу занятости. Это можно сделать через портал "Работа в России", приложив к заявлению перечень вакансий. После трудоустройства сотрудника по истечении месяца следует подать заявление в Отделение СФР по Самарской области. После проверки в течение 10 дней будет перечислена первая часть субсидии.
Если у вас есть вопросы, вы всегда можете обратиться в единый контакт-центр Социального фонда России по номеру: 8 (800) 100-00-01. Звонок бесплатный. Также вся актуальная информация размещается на официальных страницах Отделения СФР по Самарской области в социальных сетях и мессенджерах: ВКонтакте, Одноклассники, Telegram и Макс.
Последние комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???