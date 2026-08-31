Более 7 млн рублей получили самарские работодатели от регионального Отделения СФР за трудоустройство граждан в 2026 году

Всего за пять лет действия программы субсидирования найма Отделение СФР по Самарской области перечислило страхователям более 73 млн рублей. Работу нашли свыше 600 человек.

Получить такую государственную поддержку могут работодатели, которые принимают на работу ветеранов боевых действий СВО, членов их семей, людей с инвалидностью, одиноких и многодетных родителей, воспитывающих несовершеннолетних детей, а также представителей других категорий.

"Размер получаемой субсидии зависит от категории трудоустроенного работника и может составлять 3, 6 или 12 минимальных размеров оплаты труда с учетом уплаченных страховых взносов. Компенсация работодателю производится после 1, 3 и 6 месяцев работы гражданина", — рассказал управляющий Отделением СФР по Самарской области Дмитрий Петров.

Кроме того, работодатель должен соответствовать определенным требованиям и условиям:

быть официально зарегистрированным в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя;

устроить гражданина на основании трудового договора на полную ставку и полный рабочий день;

выплачивать зарплату не ниже 1,5 МРОТ;

не иметь долгов по налогам, взносам и заработной плате;

не находиться в процессе ликвидации или банкротства.

Чтобы получить субсидию, работодателю нужно обратиться с заявлением в Службу занятости. Это можно сделать через портал "Работа в России", приложив к заявлению перечень вакансий. После трудоустройства сотрудника по истечении месяца следует подать заявление в Отделение СФР по Самарской области. После проверки в течение 10 дней будет перечислена первая часть субсидии.

Если у вас есть вопросы, вы всегда можете обратиться в единый контакт-центр Социального фонда России по номеру: 8 (800) 100-00-01. Звонок бесплатный. Также вся актуальная информация размещается на официальных страницах Отделения СФР по Самарской области в социальных сетях и мессенджерах: ВКонтакте, Одноклассники, Telegram и Макс.