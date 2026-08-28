С 1 сентября меняется расписание речных маршрутов в Самаре

С 1 сентября меняется расписание на пригородных маршрутах: "Самара - Зольное", "Самара - Гаврилова Поляна", "Самара - Ширяево", "Самара - Винновка".

С Гавриловой поляны в Самару 1 сентября судно отправится в 5:30, 10:05 и 19:00. Обратно - в 7:45 и 16:30. Со 2 сентября по 27 сентября суда будут ходить по следующему расписанию:

В Винновку с 1 сентября из Самары до 27 сентября теплоходы будут ходить по следующему расписанию:

1 сентября из Зольного в Самару рейсы назначены на 5:00 и 15:00. Из столицы области суда отправятся в 8:30 и 18:30. Со 2 сентября будет действовать следующее расписание: