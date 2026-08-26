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Общество

Участница из Самарской области вышла в финал конкурса "Родная игрушка" в номинации "Идеи игр и игрушек"

САМАРА. 26 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Российское общество "Знание" и Движение Первых подвели итоги экспертного отбора в номинации "Идеи игр и игрушек" Всероссийского конкурса "Родная игрушка". По итогам оценки заявок в финал вышли 29 авторских концепций из 20 регионов России. Среди них — проект "Родные просторы", разработанный участницей из Самарской области.

Полный список финалистов опубликован на официальном сайте конкурса. Проект реализуется по поручению президента Российской Федерации в рамках национального проекта "Молодежь и дети".

Самарскую область в финале представляет Любовь Кузнецова с концепцией деревянного конструктора "Родные просторы". Он знакомит детей с растительным и животным миром Среднего Поволжья и формирует бережное отношение к природе родного края.

Финалисты в номинации "Идеи игр и игрушек" были отобраны из 4 330 концепций, представленных в виде эскизов, макетов, чертежей и 3D-моделей игр и игрушек для детей до 7 лет. Работы оценивала экспертная комиссия, в состав которой вошли 87 представителей сферы образования и индустрии детских товаров. Эксперты учитывали воспитательную и образовательную ценность проектов, их оригинальность и уникальность, качество игровых механик, а также потенциал для дальнейшей разработки и создания прототипов.

"Во втором сезоне конкурса мы получили тысячи самых разных идей, каждая из которых отражает желание авторов создать для детей интересные, современные и содержательные игры и игрушки. Финалисты уже прошли серьезный экспертный отбор, а впереди их ждет следующий важный этап — оценка жюри конкурса. Мы рассчитываем, что многие из этих идей в будущем смогут стать востребованными российскими играми и игрушками, которые будут интересны детям по всей стране", — отметил заместитель генерального директора Российского общества "Знание" Кирилл Хвиль.

Самым популярным форматом стали настольные игры — в финал вышли 12 таких проектов (41%). Кроме того, среди финалистов — 7 концепций конструкторов и сборных моделей (24%), 6 сюжетно-образных (21%) и 4 технические и технологические игрушки (14%).

Многие работы объединяют сразу несколько тематических направлений. Наиболее часто финалисты обращаются к темам истории и культуры России (62%) и семьи, традиционных духовно-нравственных ценностей (41%). Еще 28% проектов посвящены единству народов России, а технологическому прорыву — 10%.

На следующем этапе проекты финалистов оценят жюри. В состав Экспертного и Детского жюри вошли представители ведущих научных, образовательных и отраслевых организаций, а также участники Движения Первых. Списки победителей утвердят на втором заседании организационного комитета конкурса в сентябре. Победители получат возможность доработки идеи до прототипа совместно с наставниками конкурса, а в случае запуска — претендовать на получение знака "Родная игрушка".

Прием заявок в номинациях "Прототипы" и "Готовая продукция" продлен до 30 августа. Подать проекты могут авторы, разработчики, производители и творческие коллективы, уже создавшие образцы игр и игрушек или выпускающие их серийно. Заявки принимаются на официальном сайте конкурса.

Всероссийский конкурс "Родная игрушка" для создателей отечественных игр и игрушек организуется Российским обществом "Знание" совместно с Движением Первых с 2024 года. Цель конкурса — стимулирование разработки и производства оригинальных отечественных игр и игрушек с опорой на традиционные ценности, которые помогут детям лучше узнать историю своей страны, а также развивать творческое и научно-техническое мышление с ранних лет. Первый сезон конкурса "Родная игрушка" стартовал в 2024 г. и вызвал широкий отклик по всей стране: всего было подано более 28 тыс. заявок из всех 89 регионов России. Финал первого сезона состоялся 9 сентября 2025 г. в Национальном центре "Россия", где были объявлены 24 проекта-победителя. В настоящее время ведется активная работа по выходу игрушек-победителей в первый тираж и их продвижению.
С момента перезагрузки сообщество лекторов Общества "Знание" объединило 32 тысячи человек. Они провели свыше 282 тысяч лекций в 89 регионах РФ. Создано 8100 часов просветительского контента по самым разным темам: наука, технологии, космос, культура и искусство, история, медицина, спорт и другие. Онлайн-трансляции с просветительских мероприятий "Знания", а также просветительский видеоконтент собрали свыше 5 млрд просмотров.

 

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