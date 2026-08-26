В дворе дома-музея им. Фрунзе пройдет театральная читка "Красные и белые"

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В четверг, 27 августа, в 18:30 во дворе дома-музея им. М. В. Фрунзе (ул. Фрунзе, 114) пройдет театральная читка воспоминаний свидетелей событий 1918 г. в Самаре "Красные и белые" (16+). Об этом сообщает пресс-служба регионального минкульта.