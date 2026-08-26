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Каждый третий родитель готов отдать ребенка в колледж, 35% считают условия поступления в вузы сложными (опрос ВСК)

САМАРА. 26 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Россияне не рассчитывают на успешную сдачу выпускных экзаменов своих детей в школах без помощи репетиторов. К такому выводу пришли в Страховом Доме ВСК по итогам собственного опроса. Около трети родителей рассматривают возможность поступления ребенка в колледж вместо старшей школы. 33% опрошенных хотят видеть своих детей юристами и экономистами, только 13% готовы рассмотреть рабочие профессии.

По данным опроса Страхового Дома ВСК, большинство россиян - 78% - планируют привлекать репетиторов или использовать специализированные образовательные сервисы для подготовки детей к ЕГЭ и ОГЭ. Только 15% рассчитывают на то, что базовой школьной подготовки должно хватить для сдачи экзамена, еще 7% - пока не определились с решением.

Около 23% россиян в целом поддерживают текущие условия для поступления в вузы - участие в олимпиадах, наличие значков ГТО, учет среднего балла аттестата и пр. Еще 35% считает эти правила слишком сложными - по их мнению, достаточно результатов ЕГЭ и внутреннего конкурса. Причем большая часть родителей призналась, что планирует активно участвовать в процессе поступления ребенка в вуз - вместе ходить на дни открытых дверей, выбирать учебное заведение, готовить документы на поступление и пр.

В то же время, по мнению 64% респондентов, поступление в университет сопряжено для ребенка со слишком большим стрессом. Примерно 53% из них признались, что рассматривают для своих детей возможность поступления в колледж после 9 класса, чтобы избежать сдачи ЕГЭ. В целом, большинство россиян - 48% - планируют выбор учебного заведения сильно заранее (с 6-8 класса). Еще 29% - откладывают решение до перехода ребенка в 9 класс, остальные дают подростку время определиться до 10-11 класса.

Среди опрошенных ВСК респондентов большинство (33%), несмотря на сокращение платных мест в вузах, по-прежнему отдают предпочтение традиционно популярным учебным направлениям (экономика, юриспруденция, менеджмент). Еще 28% родителей хотели бы, чтобы их дети обучались медицине, 22% - IT дисциплинами. Еще около 13% считают, что самыми перспективными специальностями в будущем станут "рабочие" профессии, востребованные в промышленности, строительстве, энергетике.

О необходимости наличия высшего образования для своего ребенка заявили 83% респондентов.

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