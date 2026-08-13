В Самарской области стартовал прием заявок на получение статуса площадки подготовки НТО

Начался отбор площадок для подготовки к Национальной технологической олимпиаде на 2026/2027 учебный год. Получить статус очной площадки могут школы, колледжи, вузы и организации дополнительного образования Самарской области.

Национальная технологическая олимпиада проводится совместно с Президентской платформой "Россия — страна возможностей" при координации Министерства науки и высшего образования РФ и при поддержке Движения Первых, Агентства стратегических инициатив и АНО "Платформа НТИ". Заявки принимаются до 15 сентября.

Площадки подготовки играют одну из ключевых ролей в экосистеме НТО. Они помогают школьникам развивать инженерные, исследовательские и проектные компетенции, готовиться к участию в профилях олимпиады и сопровождать команды на всех этапах соревнований. Программы подготовки могут включать уроки НТО, регулярные занятия, профильные курсы, практикумы, хакатоны, командные соревнования и разбор олимпиадных задач прошлых лет.

"Подготовка инженерных кадров для технологического развития страны требует объединения усилий на всех уровнях — от школы и дополнительного образования до университетов и технологических компаний. В этом смысле НТО создает важный синергетический эффект: площадки подготовки помогают сформировать у школьников необходимые знания и навыки, олимпиада дает возможность применить их на реальных инженерных задачах, а партнерство с вузами и индустрией помогает выстроить дальнейшую образовательную и профессиональную траекторию. Чем теснее взаимодействуют все участники этой системы, тем больше возможностей мы создаем для ребят и тем прочнее кадровый фундамент для технологического будущего России", — считает директор по маркетингу и аналитике Президентской платформы "Россия — страна возможностей" Михаил Гусев.

Получить или подтвердить статус площадки подготовки можно до 15 сентября на цифровой платформе "Талант" Кружкового движения НТИ. Заявки принимаются от организаций, которые уже готовят участников или планируют открыть программу подготовки по одному или нескольким профилям НТО. Площадка подготовки НТО разрабатывает образовательную программу и ежемесячный график занятий, проводит занятия по утвержденной программе, создает условия для подготовки участников, включая оборудование площадки.

Сертифицированные площадки входят в официальный перечень площадок подготовки НТО — это способствует развитию сотрудничества с образовательным сообществом, повышает узнаваемость организации и расширяет возможности для привлечения школьников к инженерному образованию.

"Экосистема НТО позволяет школьнику начать знакомство с технологиями практически с нуля и постепенно перейти к решению сложных инженерных задач. Площадки подготовки здесь играют особую роль: именно на них формируется среда, в которой можно попробовать себя в программировании, искусственном интеллекте, робототехнике и других технологических направлениях, получить практический опыт и понять, какая сфера действительно интересна. Важно, что такой путь доступен школьникам независимо от их стартового уровня. Чем больше образовательных организаций подключается к системе подготовки НТО, тем больше у ребят возможностей сделать первые шаги в технологиях и в дальнейшем связать с ними образование и профессиональное развитие", — комментирует заместитель директора Центра НТО НИУ ВШЭ Иван Худорожков.

Национальная технологическая олимпиада — первые и самые масштабные в России командные инженерные соревнования для школьников 5-11 классов и студентов вузов и колледжей. Олимпиада направлена на развитие инженерного мышления, подготовку будущих технологических лидеров и вовлечение молодежи в решение актуальных задач науки и высокотехнологичных отраслей. Участники работают над реальными инженерными задачами, созданными совместно с ведущими технологическими компаниями и университетами страны, осваивают современные технологии и получают опыт командной проектной работы. НТО проводится с 2015 года, за 11 лет соревнования объединили более 1,1 миллиона участников из всех регионов России и 77 зарубежных стран. В 2025/2026 учебном году на участие в олимпиаде зарегистрировались 226 тысяч школьников и студентов.

НТО проводится в рамках национального проекта "Молодежь и дети", проектный офис олимпиады развернут на базе НИУ ВШЭ при методическом сопровождении Кружкового движения НТИ. Организационный комитет НТО возглавляют Первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко и Заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко.