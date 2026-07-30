СамГАУ отмечает высокую активность и интерес к аграрному образованию абитуриентов

По промежуточным итогам приемной кампании Самарского государственного аграрного университета интерес к обучению в аграрной сфере остается высоким и продолжает расти. На сегодняшний день в СамГАУ зарегистрировано 2 029 поступающих, которые подали 2 789 заявлений.

Основной поток поступающих ориентирован на программы высшего образования. На базовые уровни высшего образования подано 1 784 заявления, на специализированные уровни — 224, еще 35 заявлений приходится на аспирантуру. Такая структура показывает, что аграрное образование выбирают не только выпускники школ и колледжей, но и те, кто планирует углублять профессиональные компетенции, заниматься научной деятельностью и развиваться в высокотехнологичном агропромышленном комплексе.

Университет выбирают и иностранные абитуриенты: заявления подали представители Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Киргизии, Мали, Туркменистана и Камеруна. Это говорит о востребованности компетенций, которые дает университет, не только в регионе и стране, но и за их пределами.

Растет в СамГАУ и количество мест целевого обучения. Если в прошлом году университету было выделено 127 целевых мест, то в этом году — уже 139. Этот рост напрямую связан с реализацией федерального проекта "Кадры в АПК" национального проекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности", направленного на обеспечение отрасли квалифицированными специалистами и формирование устойчивой системы подготовки кадров под реальные потребности агропромышленного комплекса.

"Сегодня целевое обучение становится одним из ключевых инструментов кадрового обеспечения АПК. Для абитуриента это понятный маршрут в профессию, возможность получить востребованное образование, практический опыт и гарантированное трудоустройство. Для работодателя — это шанс заранее подготовить специалиста под задачи конкретного предприятия. Благодаря федеральному проекту "Кадры в АПК" такая модель получает системную поддержку, а значит, становится еще более эффективной для университета, бизнеса и региона в целом", — отметил ректор Самарского государственного аграрного университета Вадим Герасименко.

Для предприятий целевое обучение — эффективный механизм формирования кадрового резерва. При этом возмещение части затрат заинтересованным работодателям производится за счет средств федерального проекта "Кадры в АПК", что повышает доступность такого формата сотрудничества между вузом и аграрным бизнесом.

Статистика СамГАУ отражает общероссийскую тенденцию роста интереса к аграрному образованию. В аграрные вузы Минсельхоза России уже подано более 311 тыс. заявлений — почти в полтора раза больше, чем два года назад. Число заявлений на целевые места выросло на треть и превысило 5,3 тысячи. Кроме того, еще 35 тыс. заявлений поступило на программы среднего профессионального образования, что на четверть больше, чем в 2024 году.

Среди самых популярных направлений подготовки в аграрных вузах страны — агроинженерия, ветеринария, агрономия, садоводство, технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции. Востребованность этих специальностей подтверждает, что современный агропромышленный комплекс становится пространством для технологичного, перспективного и социально значимого профессионального развития.

"Для нас важен не только сам рост цифр приема, а то, что молодежь все чаще осознанно выбирает аграрную отрасль. Сегодня АПК конкурирует за талантливых ребят с другими высокотехнологичными отраслями. Рост числа поступающих почти в полтора раза за два года показывает, что аграрное образование становится сильнее, современнее и ближе к реальному производству", — акцентировала министр сельского хозяйства России Оксана Лут.

Поддержка молодых специалистов в аграрной сфере в Самарской области усиливается и на региональном уровне. По инициативе губернатора Вячеслава Федорищева увеличены единовременные выплаты — до 407 тыс. рублей, а также ежемесячные выплаты молодым специалистам, приходящим работать в агропромышленный комплекс. Такая мера направлена на закрепление выпускников на предприятиях региона, повышение привлекательности работы на селе и создание дополнительных стимулов для профессионального старта в отрасли.

Сегодня обучение в СамГАУ открывает путь к современным профессиям, связанным с инновациями, производственными технологиями, развитием сельских территорий и укреплением продовольственной безопасности страны.