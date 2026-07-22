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Наука, небо и патриотизм

ТОЛЬЯТТИ. 22 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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20 июля 2026 года научно-производственный центр Беспилотных авиационных систем "Самара" стал площадкой важных событий для молодежи и технологического будущего страны. Центр посетили Герой Российской Федерации, председатель правления "Движения первых" Артур Орлов и министр молодежной политики Самарской области Владимир Усов.

Фото: предоставлено пресс-службой "Транспорт будущего"

В этот день здесь завершился "Кубок НПЦ" на техническом симуляторе "Первые в небе". Свои навыки пилотирования продемонстрировали 40 участников — школьники и дошкольники, которые уверенно показали себя в виртуальном управлении беспилотниками.

Победители и призеры получили именные сертификаты, а главное — признание своего таланта и упорства на высоком уровне. Гости высоко оценили работу образовательной площадки, где подготовка специалистов начинается с раннего возраста и выстраивается как непрерывный путь: от первых шагов в конструировании до трудоустройства на высокотехнологичных предприятиях.

Генеральный директор НПЦ БАС "Самара" Константин Яшин подчеркнул, что развитие технологий и любовь к Родине идут рядом, а молодое поколение сегодня уже делает первые шаги к будущим победам.

Символично, что Артур Орлов и Константин Яшин — выпускники программы "Время героев". Это еще раз подтверждает: воспитание сильных управленцев и подготовка будущих инженеров — части одного большого курса на развитие страны.

Гид потребителя

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