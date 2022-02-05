Самарские школьники переведены на "удаленку"

В Самаре ученики 5-8 и 10 классов перейдут на дистанционное обучение с 7 февраля. акое решение было принято на заседании городского оперштаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, которое прошло в пятницу, 4 февраля.

По причине заболевания на занятиях отсутствуют 25843 человека — это 21% от общего числа учащихся. Из них из-за коронавируса на больничном находятся 2310 учеников. На карантин закрыты 1279 классов, 26 учебных учреждений полностью приостановили свою работу. Отмечается и рост заболеваемости среди сотрудников образовательных учреждений. На сегодняшний день болеет 2985 работников школ.

Ученики 2-4, 9 и 11 классов продолжат очное обучение с соблюдением противоэпидемиологических санитарных требований. Образовательный процесс должен быть выстроен без смешения коллективов — за каждым классом закреплен свой кабинет.

Решение о продлении или прекращении дистанционного обучения будут приниматься в зависимости от эпидемиологической обстановки.