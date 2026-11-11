Сотрудники МЧС России ликвидировали пожар на дебаркадере в Самаре

В среду, 11 ноября, в 10:29 поступила информация о пожаре на двухэтажном деревянном дебаркадере в Куйбышевском районе Самары, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области. Возгорание случилось в районе дома №а на ул. Западной.
В 11:57 пожар удалось локализовать, в 12:47 - полностью ликвидировать. Площадь возгорания составила 30 кв. метров.
В ходе тушения пожара пожарно-спасательные подразделения спасли одного человека. Погибших и пострадавших нет.
К тушению привлекались 27 сотрудников и семь единиц техники, в том числе от МЧС России - 21 человек и пять единиц техники.
В настоящее время специалисты устанавливают причину пожара.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !