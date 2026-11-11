Сотрудники МЧС России ликвидировали пожар на дебаркадере в Самаре

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В среду, 11 ноября, в 10:29 поступила информация о пожаре на двухэтажном деревянном дебаркадере в Куйбышевском районе Самары, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области. Возгорание случилось в районе дома №а на ул. Западной.

Фото: МЧС России