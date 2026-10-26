В гаражном кооперативе Тольятти произошел крупный пожар

В понедельник, 26 октября, утром загорелся гаражный бокс в ГСК на улице Заставной, 17, сообщает пресс-служба управления МЧС по Самарской области.
Площадь пожара составила 120 кв. м. Сигнал о возгорании поступил в 07:57, полностью ликвидировать огонь удалось к 09:06.
В тушении участвовали 19 спасателей и 7 единиц техники. О пострадавших не сообщается.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !