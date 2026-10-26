В гаражном кооперативе Тольятти произошел крупный пожар

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В понедельник, 26 октября, утром загорелся гаражный бокс в ГСК на улице Заставной, 17, сообщает пресс-служба управления МЧС по Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области