В Елховском районе более 2 часов тушили крупный пожар

В субботу, 26 сентября, в 11:15 на ул. Почтовая в селе Красное Поселение Елховского района вспыхнул пожар, сообщает пресс-служба Центра по делам ГО, ПБ и ЧС. Горело неэксплуатируемое помещение.
На место пожара прибыли пожарные расчеты ПСЧ №№ 137, 88 ПСО № 49 противопожарной службы Самарской области, ДПК с. Красное Поселение и АЦ Войсковой части.
Общая площадь возгорания составила 300 кв. метров. Пожару присвоили ранг 1-БИС. В тушении участвовало 5 стволов "Б", 1 ствол переносной лафетный, были созданы 2 звена газодымозащитной службы. Локализацию объявили в 11:55, ликвидацию открытого горения — в 13:38.
В тушении пожара участвовали 15 человек личного состава, были задействованы 6 единиц пожарной техники.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !