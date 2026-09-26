В Елховском районе более 2 часов тушили крупный пожар

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В субботу, 26 сентября, в 11:15 на ул. Почтовая в селе Красное Поселение Елховского района вспыхнул пожар, сообщает пресс-служба Центра по делам ГО, ПБ и ЧС. Горело неэксплуатируемое помещение.

Фото: Центр по делам ГО, ПБ и ЧС