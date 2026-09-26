На жд-переезде в районе Заводского шоссе временно ограничат движение

В связи с проведением ремонтных работ на железнодорожном переезде, расположенном на Заводском шоссе, будет изменена схема организации дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции.

С 00:01 26 сентября до 23:59 19 октября движение будет полностью прекращено на участке от путепровода "Аврора" до дома № 2а по Заводскому шоссе, включая непосредственно территорию переезда. Ограничения распространяются на все виды транспортных средств, а также на средства индивидуальной мобильности.

"Данные меры не повлияют на работу общественного транспорта, так как маршруты, следующие через зону перекрытия, отсутствуют. Проект временной организации движения согласован с Госавтоинспекцией Самары в установленном порядке", — отмечается в сообщении.