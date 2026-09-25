Систему водоснабжения Самары защитят от атак

Мэр Самары Иван Носков утвердил техническое задание на корректировку инвестиционной программы ООО "Самарские коммунальные системы". Компания отвечает за холодное водоснабжение и водоотведение в городе.

Согласно документу, в инвестпрограмму внесли перечень мероприятий "по защите централизованных систем водоснабжения и водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий ЧС". Их проведение запланировано на 2026–2027 годы.

В частности, в перечне мероприятий — устройство пассивной защиты объектов. Сейчас этот термин применяют в контексте защиты от БПЛА. К таким элементам относятся защитные сетки и тросовые устройства, противооскольчатые решения, визуальная маскировка, модульные укрытия и др.

Также планируется оснащение систем водоснабжения и водоотведения средствами активной защиты (системы обнаружения и нейтрализации угроз) и резервными источниками электроснабжения.