В Самарской области получил повреждения электровоз и первый вагон поезда Москва-Тольятти, ранен машинист

В пятницу, 25 сентября, в 7:03 "в связи с внешним вмешательством в работу железнодорожного транспорта на перегоне Рачейка — Балашейка участка Новообразцовое — Инза Куйбышевской железной дороги поврежден электровоз и первый вагон пассажирского поезда № 66 сообщением Москва — Тольятти". Об этом сообщает пресс-служба КбшЖД.

По предварительной информации, травмирован машинист, пострадавших среди пассажиров нет. Отмечается, что поезд не сошел с рельсов. Сейчас движение поездов на перегоне Рачейка — Балашейка приостановлено.

В КбшЖД рассказали, что в связи с происшествием задерживаются пассажирские поезда:

№ 16 Москва — Самара

№ 10 Москва — Самара

На месте происшествия работают оперативные службы.