Самарские депутаты внесли изменения в бюджет города на 2026-й и плановый период 2027-2028 годов

Поправки в главный финансовый документ Самары были в числе важнейших вопросов последнего заседания городской думы.

Председатель комитета по бюджету, налогам и экономике Юрий Левин пояснил, что изменения связаны с сокращением поступлений средств из вышестоящих бюджетов. Он добавил:

"Поправки рассмотрели на профильном комитете и утвердили в думе. Подчеркну, что все защищенные статьи бюджета будут исполнены. Ни для кого не секрет, что сегодня сложная ситуация наблюдается в бюджетах всех уровней. В этих условиях власти федерального, регионального и муниципального уровней должны приложить максимум усилий, чтобы сохранить весь социальный вектор".

Замглавы города Вячеслав Шабайкин сообщил, что компенсировать недополученные из областного бюджета средства город планирует за счет ресурсов собственного бюджета.

Так, объем безвозмездных поступлений из регионального бюджета в 2026 году составит более 478 млн рублей. Деньги пойдут на организацию пассажирских перевозок, содержание дорог и поддержку муниципальных предприятий города. От физических и юридических лиц на безвозмездной основе поступило более 14 млн, их планируют направить на реализацию общественных проектов в рамках программы "Народный бюджет". Кроме того, в бюджете перераспределят 1 млрд 643 млн рублей. Эти средства в том числе направят на ремонт кровли муниципальных детских садов, поддержку общественных проектов, оказание материальной помощи гражданам и предоставление услуги "Социальное такси".

Общие параметры бюджета на 2026 год следующие:

доходы — порядка 60 млрд руб.;

расходы — почти 64 млрд руб.;

дефицит — более 4 млрд руб.

Кроме того, на минувшем заседании думы внесли изменения в устав городского округа. Ранее они прошли процедуру публичных слушаний.