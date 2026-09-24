Иван Носков: "Перед ТТУ стоит задача наращивать объём обновления изношенных путей"

В Самаре завершен ремонт 13 участков пересечения трамвайных линий с автомобильными дорогами, суммарно работы выполнены на почти 1,5 км путей. Подрядчики продолжают работы на одном из самых загруженных перекрестков города — на пересечении улиц Аэродромной и Авроры. Дополнительно служба пути Трамвайно-троллейбусного управления Самары по поручению главы города Ивана Носкова самостоятельно ведет ремонт одного километра трамвайных линий.

"Продолжаем программу обновления трамвайных путей на ключевых перекрестках с наиболее изношенной инфраструктурой. В целом же перед предприятием стоит задача ежегодно наращивать объем обновления изношенных трамвайных путей — это залог бесперебойной работы городского электротранспорта в Самаре. При этом важно, чтобы со временем основную часть работ взяла на себя собственная служба Трамвайно-троллейбусного управления. Это не только техническая самостоятельность предприятия, но и личная ответственность сотрудников за результат — им эксплуатировать отремонтированные пути и обслуживать вагоны", — подчеркнул глава города Самары Иван Носков.

На каждом перекрестке рабочие полностью демонтируют трамвайное полотно, выполняют выемку грунта, обустраивают новый балластный слой из сыпучих минеральных материалов, в том числе гранитного щебня и песка. После этого укладывается новая рельсошпальная решетка, а завершает работы благоустройство прилегающей территории. Уже отремонтированы пути на ул. Красноармейской от ул. Агибалова до ул. Спортивной и непосредственно сами перекрестки на данном участке, также завершен ремонт на ул. Пензенской/ул. Владимирской, ул. Ставропольской/пр. Кирова, ул. Алма-Атинской/пр. Металлургов, ул. Промышленности/ул. Советской Армии и других. До конца октября запланирован ремонт перекрестка улиц Ново-Вокзальной и Стара Загора.

Кроме того, порядка 500 погонных метров рельсового полотна однопутных трасс отремонтировала служба пути ТТУ. В числе обновленных участков — рельсы на улице XXII Партсъезда от ул. Физкультурной до ул. Гагарина, на улице Ново-Садовой (район Постникова оврага), улице Фадеева в районе домов № 53 и № 55, улице Ново-Вокзальной у дома № 247. На этой неделе специалисты работают на пересечении улиц Земеца и Победы.

"Для повышения качества ремонтов улучшили материально-техническую базу предприятия: приобрели новые специализированные автомобили с электрогазосварочным оборудованием, экскаватор-погрузчик, шпалоподбивочный блок для уплотнения балластного слоя рельсошпальной решетки, подъемно-рихтовочный блок и новый путевой инструмент. Также оптимизировали условия труда на предприятии — увеличили заработную плату и полностью укомплектовали штат службы пути", — рассказал директор МП "Трамвайно троллейбусное управление" города Самары Дмитрий Петров.

С перечнем перекрестков трамвайных путей с автодорогами, подлежащих ремонту в 2026 году по госпрограмме, можно ознакомиться на официальном сайте администрации города.

Напомним, также в этом году в Самаре капитально отремонтировано 5 км трамвайных путей на ул. Ново-Садовой от улицы Ново-Вокзальной до улицы Гастелло, включая несколько переездов.