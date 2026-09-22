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Муниципалитеты Власть и политика

Глава администрации Кировского района Самары Рудаков уволен

САМАРА. 22 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Глава администрации Кировского района города Самара Игорь Рудаков освобожден от должности с 23 сентября. Информацию подтвердили в пресс-службе администрации Самары.

Основанием для увольнения стала статья ст. 278 Трудового кодекса РФ, которая позволяет расторгнуть договор в одностороннем порядке по решению работодателя.

По информации Волга Ньюс, одной из причин может быть результат района на прошедших на днях выборах в губернскую думу. От Кировского округа №12 в Самарскую губдуму прошли сразу два кандидата от КПРФ. По одномандатному округу - Сергей Арсентьев, а первую строку списка округа занимал Константин Иванов. При этом "коммунисты" набрали порядка 38 процентов голосов и обогнали "ЕР".

Второй причиной аналитики считают итоги проверки, которую проводило контрольное управление администрации губернатора. Ревизии подвергалась деятельность администрации Кировского района. По данным источников, есть подозрение, что были допущены нарушения. Предполагается, что в ближайшее время материалы проверки будут переданы в правоохранительные органы.

Игорь Рудаков стал главой района в 2015 году. До того он работал в мэрии и в ГИБДД.

На звонки журналиста Волга Ньюс Рудаков не ответил. Журналисту и автору канала "Коммунальный опер", которому удалось с ним связаться, экс-чиновник сказал, что не в курсе новостей о своем увольнении. Предполагается, что пока врио главы администрации района будет Вячеслав Ротерс. Он уже ранее исполнял обязанности главы администрации этого района.

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