ИТ-холдинг Т1 и Финансовый университет запустили программу подготовки специалистов по ИИ и машинному обучению

ИТ-холдинг Т1 расширяет партнерство с Финансовым университетом при Правительстве РФ: компания и вуз подписали дорожную карту сотрудничества на 2026-2027 учебный год. Студенты научатся решать реальные прикладные задачи с помощью актуальных российских ИТ-решений, а преподаватели пройдут программы повышения квалификации и получат новые компетенции в области искусственного интеллекта.

Спрос на специалистов по машинному обучению растет быстрее, чем рынок труда успевает его закрывать. Стратегическая задача ИТ-холдинга Т1 — подготовка компетентных ИТ-специалистов, в том числе в области ML, которые уже на выходе из университета будут обладать навыками и знаниями, необходимыми для работы в индустрии.

К совместной программе бакалавриата холдинга и вуза "Прикладное машинное обучение" присоединились более 300 студентов. Курс был запущен в прошлом году и стал частью федерального проекта по развитию кадрового потенциала "ТОП-ИИ". На протяжении всего обучения студентов сопровождают более 50 экспертов-практиков ИТ-холдинга Т1: они преподают профильные дисциплины, курируют подготовку дипломных и курсовых работ, актуализируют учебные и методические материалы. Студенты также получают доступ к ИТ-решениям компании: платформе производства ПО "Сфера" и платформе для создания ИИ-моделей "Сайбокс". Это позволяет нарабатывать прикладные навыки работы с российскими продуктами уже во время учебы.

Полученные знания и навыки студенты смогут применить на стажировке в компании. В 2026 году 20 студентов Финансового университета присоединились к команде ИТ-холдинга Т1. В среднем 80% стажеров по итогам стажировки получают оффер и остаются работать в холдинге.

"Для нас сотрудничество с вузами — это в первую очередь возможность интегрировать современные технологии и актуальные практики, востребованные в индустрии, сразу в образовательный процесс. Чтобы наряду с качественным фундаментальным образованием, ценность которого с развитием ИИ только возрастает, студенты сразу приобретали практические навыки и на выходе были уже подготовленными специалистами, которые готовы применять свои навыки в любой компании из отрасли", — отметил Дмитрий Мороз, руководитель управления по работе с учебными заведениями и развитию молодых талантов ИТ-холдинга Т1.

Важная часть партнерства — развитие учебно-методической базы. Специалисты компании разрабатывают и актуализируют 50 рабочих программ дисциплин (РПД) на Факультете информационных технологий и анализа больших данных Финансового университета. В течение учебного года студентов также ждут мастер-классы от экспертов-практиков, хакатоны и экскурсии в офис ИТ-холдинга Т1, а преподавателей — повышение квалификации по искусственному интеллекту и обучение работе с платформой "Сфера".

"Вместе с ИТ-холдингом Т1 мы делаем учебный процесс более практико-ориентированным. Благодаря нашему сотрудничеству студенты уже с первого курса получают навыки проектной работы, решая прикладные задачи от нашего индустриального партнера. Лучшие из них имеют возможность пройти оплачиваемую стажировку в Т1. Важно отметить, что все это происходит в рамках образовательного процесса. Студенты "не разрываются" между учебой и работой: развивают практические навыки при поддержке ведущих экспертов-практиков и при этом получают фундаментальное образование. Партнерство с Т1 помогает найти баланс между теорией и практикой и подготовить квалифицированного специалиста, востребованного на рынке", — отметил Вадим Феклин, декан Факультета информационных технологий и анализа больших данных Финансового университета.

Помимо Финансового университета, ИТ-холдинг Т1 сотрудничает с другими ведущими вузами страны: МАИ, МГТУ им. Н. Э. Баумана, ИжГТУ им. М. Т. Калашникова, ННГУ им. Н. И. Лобачевского, РГРТУ им. В. Ф. Уткина, УрФУ им. Б. Н. Ельцина, СПбГУТ им. проф. М.А. Бонч-Бруевича, НГУ, Самарским университетом им. С. П. Королева, КНИТУ, КубГУ и НИУ ВШЭ — Пермь.